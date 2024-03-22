森霸新電廠用老管線 台南山上區居民憂心

台南市山上區森霸2期電廠110萬瓩發電機組預計6月底商轉，但居民反映多次新廠沿用20年老舊天然氣管線有安全疑慮，經濟部次長曾文生昨天與立法院財政委員會委員到電廠考察，森霸公司說，管線無明顯劣化，可繼續沿用。另外，地方議員、里民要求回饋金設敦親睦鄰的基金幫地方發展；業者回應，樂於協助地方發展需求。

森霸公司董事長薛人豪表示，上月底請專業團隊檢測輸氣管線，結果腐蝕深度在35%以下，低於須監測的50%標準，更相較2015年檢測結果無明顯劣化，顯示管線狀況良好，符合國際規範。

森霸電力2004年一期電廠商轉，在山上區已經20年，而二期電廠發電機組建廠工程2021年動工，近期將試運轉，二期電廠每小時發電量將達110萬瓩，預計5月上旬接受台電調度，透過新建的電力輸送線路，直接供應給南科園區，增加電力穩定性。

不過居民對於新廠將沿用老舊管線仍心存疑惑，曾文生及立委郭國文、陳玉珍等人考察，曾文生說，高雄氣爆事件後，各界對於管線檢測非常重視，業者一定要定期「健檢」，且頻率須提高，更建議建立聯繫窗口，隨時與地方討論要改善事宜。

當地豐德里長李明良認為，回饋金部分是否另設敦親睦鄰基金，以利地方發展。市議員余柷青說，電廠一、二期回饋金有無差別，應向居民公布。

森霸解釋，安全檢測方面將提升檢測密度，更定期做緊密電位等檢測，消除對於安全的疑慮。