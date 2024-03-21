北德跨邦城市代表團拜會台南 強化跨越國界的夥伴關係

北德跨邦城市代表聯合訪問團由德國自由民主黨梅佛邦議會黨團主席多克（René Domke）、艾姆登市市長柯瑞夫（Tim Kruithoff）率團於今天拜會台南市政府，雙方就潔淨能源及台南與威斯瑪市（Wismar City）、艾姆登市（Emden City）的城市外交進行深入討論。

市長黃偉哲率新聞及國際關係處長蘇恩恩、水利局長邱忠川與會，黃偉哲表示，台南是台灣最古老的城市，也是我國的「文化首都」，台南在保留傳統的特色的同時，也已經轉型成引領台灣經濟發展的科技新城，例如台積電在南科的設廠即為台南帶來許多產值，黃偉哲希望外賓停留台南期間多多感受古都新舊和諧交融的魅力。

黃偉哲表示，台南市積極響應聯合國氣候變遷大會(COP) 的「2050 淨零碳排」目標，今年市府團隊會前往德國進行考察，盼就汙水處理、潔淨能源領域與德國進行技術與項目交流，感謝訪團特別安排行程南下，台南期望有機會能拓展、深化與德國的關係，和價值觀相近的國際友人共創雙贏。

多克主席表示，很榮幸能造訪美麗且歷史底蘊深厚的台南，他此行訪台主要欲傳達自由民主是一切的基石，希望價值觀相近的陣營團結一致，守護珍貴的價值，並藉由國際交流持續對話、增進相互理解，他也期望未來威斯瑪市能在文教、科技、永續發展方面與台南市進行交流。

柯瑞夫市長表示，台南的文化和歷史地景引人入勝，且文化保存、經濟成長和科技創新都在黃偉哲市長的帶領下取得優異的平衡，希望此次造訪能開展艾姆登市與台南的互動，進而強化跨越國界的夥伴關係。

北德跨邦城市代表聯合訪問團於2024智慧城市展期間訪台，多克主席、柯瑞夫市長等四名成員除了拜會台南市政府，也到台南市參訪古蹟和文化景點。