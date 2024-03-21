雲林虎尾1土雞場爆染H5N1 1萬1108隻黑羽土雞全銷毀
雲林縣虎尾鎮1處土雞場今天確診H5N1（亞型高病原性禽流感），動植物防疫所派員撲殺1萬1108隻32日齡黑羽土雞，並完成場區清潔消毒；另採樣監控周遭半徑1公里內5場禽場，隨時掌控疫情變化。
該染疫的土雞場為虎尾鎮今年第一例H5N1確診病例，防疫所表示，其場內雞隻日前出現異常死亡，業者主動通報後，經採樣化驗今天確診，第一時間已派員執行1萬1108隻32日齡黑羽土雞撲殺銷毀作業，並進行場區內外清潔消毒。
動植物防疫所統計，雲林縣今年到目前為止已確診及撲殺禽流感禽場共14例，包括9陸禽、3鴨場、2鵝場。
防疫所指出，疫調發現染疫仍與近期日夜溫差大有關，加上禽農業者未確實執行人員進出禽舍衛生清潔、部分區域圍網破損修補，及人車管制等各項生物安全工作是最有可能的主因，呼籲務必依規定落實禽場生安操作，以降低禽隻染病風險。
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