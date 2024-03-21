台南市長前哨戰拚場？善化設天然氣電廠引關注 2立委搶關心

近期傳出寶椿電力有意在台南善化設置天然氣發電廠，相關計畫在環境部環評論壇公布，引發民眾關注，連署向民代陳情，據悉業者規畫用地有9成是台糖土地，台糖表示目前種甘蔗製糖、也沒有聯合開發打算，經濟部能源署、環境部都未收到相關申請，立委陳亭妃、郭國文先後邀集相關部會及民眾舉行說明會，立委林俊憲也出席，表示將會「擋到底」，場面就像台南市長前哨戰開打。

民營電廠設置問題近期引發關注，之前九崴天然氣電廠開發案因地方反對，業者宣布重新選址，現在又傳出寶椿電力將在善化六分寮興建天然氣電廠，該處土地多為農用，業者將開發計畫上網公告並發文告知南市府、市議會、區公所及各里，消息傳出當地居民不滿聲浪四起，向民代陳情。

立委郭國文今天邀經濟部次長曾文生、環境部、台糖、南市府環保局、經發局在六德里活動中心舉行說明會，針對同樣事件表達立場，郭國文說雖然南科有用電需求，但生活、生產不該混為一談，電廠興建地點應通盤考量，他會跟居民站在同一線反對到底。

郭國文因考察行程延誤，說明會由立委林俊憲開場，他向到場鄉親表示，對於開發案立委與在地議員都持反對立場，後續會持續關切；其實立委陳亭妃19日就已邀環境部、經濟部能源署、台糖公司等單位舉行說明會表達反對，當地里長說台糖設養豬場就夠困擾了，現在又有電廠，痛批「生雞蛋沒、放雞屎有」，建議乾脆搞個「發電專區」，別再與民爭地。

環境部表示在啟動環評前得公告收集各方意見，沒有疑慮才會送案，經濟部能源署指未接到業者申請，台糖公司也表明立場，現有用地種植甘蔗供製糖用，未有開發計畫。

兩場說明會相隔1天，內容換湯不換藥，連出席的單位、里長、居民也幾乎重疊，出席人數不相上下，僅是台上主講的立委不同人，有民眾私下說，想選市長的民代都來關心，加上地方反對到底，電廠開發應「無望」。