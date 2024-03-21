快訊

跌破外界眼鏡！央行宣布升息半碼 房貸恐跟進調升

MLB／水原一平是否偷錢？專家稱「事件不單純」：大谷翔平恐遭調查

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南市長前哨戰拚場？善化設天然氣電廠引關注 2立委搶關心

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
台南善化六分寮傳出有業者想設置天然氣電廠，引發民眾反彈，19日立委陳亭妃辦說明會，就有不少民眾出席。記者莊曜聰／攝影
台南善化六分寮傳出有業者想設置天然氣電廠，引發民眾反彈，19日立委陳亭妃辦說明會，就有不少民眾出席。記者莊曜聰／攝影

近期傳出寶椿電力有意在台南善化設置天然氣發電廠，相關計畫在環境部環評論壇公布，引發民眾關注，連署向民代陳情，據悉業者規畫用地有9成是台糖土地，台糖表示目前種甘蔗製糖、也沒有聯合開發打算，經濟部能源署、環境部都未收到相關申請，立委陳亭妃、郭國文先後邀集相關部會及民眾舉行說明會，立委林俊憲也出席，表示將會「擋到底」，場面就像台南市長前哨戰開打。

民營電廠設置問題近期引發關注，之前九崴天然氣電廠開發案因地方反對，業者宣布重新選址，現在又傳出寶椿電力將在善化六分寮興建天然氣電廠，該處土地多為農用，業者將開發計畫上網公告並發文告知南市府、市議會、區公所及各里，消息傳出當地居民不滿聲浪四起，向民代陳情。

立委郭國文今天邀經濟部次長曾文生、環境部、台糖、南市府環保局、經發局在六德里活動中心舉行說明會，針對同樣事件表達立場，郭國文說雖然南科有用電需求，但生活、生產不該混為一談，電廠興建地點應通盤考量，他會跟居民站在同一線反對到底。

郭國文因考察行程延誤，說明會由立委林俊憲開場，他向到場鄉親表示，對於開發案立委與在地議員都持反對立場，後續會持續關切；其實立委陳亭妃19日就已邀環境部、經濟部能源署、台糖公司等單位舉行說明會表達反對，當地里長說台糖設養豬場就夠困擾了，現在又有電廠，痛批「生雞蛋沒、放雞屎有」，建議乾脆搞個「發電專區」，別再與民爭地。

環境部表示在啟動環評前得公告收集各方意見，沒有疑慮才會送案，經濟部能源署指未接到業者申請，台糖公司也表明立場，現有用地種植甘蔗供製糖用，未有開發計畫。

兩場說明會相隔1天，內容換湯不換藥，連出席的單位、里長、居民也幾乎重疊，出席人數不相上下，僅是台上主講的立委不同人，有民眾私下說，想選市長的民代都來關心，加上地方反對到底，電廠開發應「無望」。

台南善化六分寮傳出有業者想設置天然氣電廠，引發民眾反彈，立委郭國文今天開說明會重申反對立場，立委林俊憲也出席。記者莊曜聰／攝影
台南善化六分寮傳出有業者想設置天然氣電廠，引發民眾反彈，立委郭國文今天開說明會重申反對立場，立委林俊憲也出席。記者莊曜聰／攝影
台南善化六分寮傳出有業者想設置天然氣電廠，引發民眾反彈，立委郭國文今天開說明會重申反對立場，在地居民出席。記者莊曜聰／攝影
台南善化六分寮傳出有業者想設置天然氣電廠，引發民眾反彈，立委郭國文今天開說明會重申反對立場，在地居民出席。記者莊曜聰／攝影
台南善化六分寮傳出有業者想設置天然氣電廠，引發民眾反彈，立委陳亭妃19日率先舉行說明會表達反對立場。記者莊曜聰／攝影
台南善化六分寮傳出有業者想設置天然氣電廠，引發民眾反彈，立委陳亭妃19日率先舉行說明會表達反對立場。記者莊曜聰／攝影

台南 環境部 郭國文

延伸閱讀

綠主委大戰／台南烏雲密布 現任主委上周遭毆打 賴系、正國會暗潮洶湧

綠主委大戰／ 520「賴上英下」首場內戰 英系成箭靶 陳其邁任扛霸子？

都想選市長？台南龍眼開花差 2立委搶著關心

林俊憲：籲全面改革警察破格陞遷制度

相關新聞

罕見巨大旋轉肌袖斷裂 嘉基肩關節鏡微創縫合術治癒

60歲男子騎機車車禍，以右手撐地撞擊力過大，導致右肩後脫臼，發生罕見「肩後脫臼導致急性巨大旋轉肌袖斷裂」，友人介紹轉到嘉...

台南市長前哨戰拚場？善化設天然氣電廠引關注 2立委搶關心

近期傳出寶椿電力有意在台南善化設置天然氣發電廠，相關計畫在環境部環評論壇公布，引發民眾關注，連署向民代陳情，據悉業者規畫...

森霸2期電廠6月商轉 將供南科園區穩定電力

台南山上區森霸2期電廠發電機組近日將試運轉，預計5月接受台電調度、6月底商轉。而2期電廠每小時發電量達110萬瓩，將供南...

影／粉紅超跑200年來首從林內入境雲林 鄉親喜迎白沙屯媽

白沙屯媽祖昨天晚上在彰化社頭休息後，今天早上六點馬不停蹄的直奔雲林，中午在雲林縣林內鄉林內車站稍作休息，熱情的民眾得知後...

「華麗計程車行」主題展周末在「嘉」 車隊遊行與粉絲相見

LINE TV、華視首度攜手合作，改編嘉義市作家陳俊文散文的全新劇集「華麗計程車行」熱映，戲劇主題展周末在「嘉義之心城市...

台南捷運進度大躍進 第一期藍線綜規通過交通部審查

交通部今開委員會審查台南捷運第一期藍線綜合規畫案，台南市副市長葉澤山率市府團隊與會說明計畫內容與效益，爭取捷運建設加速推...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。