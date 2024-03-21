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森霸2期電廠6月商轉 將供南科園區穩定電力

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
台南山上區森霸2期電廠已近完工，近日將試營運，預計5月加入台電供電行列，6月底正式商轉。記者李文德／攝影
台南山上區森霸2期電廠已近完工，近日將試營運，預計5月加入台電供電行列，6月底正式商轉。記者李文德／攝影

台南山上區森霸2期電廠發電機組近日將試運轉，預計5月接受台電調度、6月底商轉。而2期電廠每小時發電量達110萬瓩，將供南科電力，增添穩定性。不過當地民眾對於新廠要沿用20年老舊天然氣管線，產生安全疑慮。今立法院財政委員會立委與經濟部次長曾文生到森霸電力考察，並請業者針對安全問題給予回覆。

森霸電力2004年一期電廠商轉，在山上區耕耘20年，而二期電場2021年發電機組建廠工程動工，今已近完工，近期試運轉，二期電廠每小時發電量將達110萬瓩，預計5月上旬接受台電調度，透過新建的電力輸送線路，直接供應給南科園區，增加其電力供應穩定性。

地方民眾對於新廠將沿用老舊管線仍心存疑惑，今曾文生、立委郭國文、陳玉珍等人至森霸2期電廠前考察。郭國文表示，由於地方擔憂，電廠2期又屆試營運，盼業者需出面說明安全問題。

森霸董事長薛人豪表示，上月底請專業團隊進行輸氣管線IP檢測，最終結果腐蝕深度在35%以下，低於需監測的50%標準。更與2015年檢測結果相較無明顯劣化，顯示管線狀況良好，符合國際規範。

針對安全檢測方面，當地豐德里長李明良表示目前已無疑惑，不過對回饋金部分是否再另設敦親睦鄰基金，以利地方發展。市議員余柷青也說，一、二期回饋是否有所差別，也需要開地方說明會向居民公布。

經濟部次長曾文生表示，高雄氣爆事件後，各界對於管線檢測非常重視，向業者喊話一定要定期「健檢」，且檢測頻率需提高，更建議森霸公司需建立聯繫窗口，隨時與地方聯繫討論需改善事宜。

森霸表示，二期電廠6月底商轉後，未來5年回饋金預估每年達8640萬元，分為補助、專案型各占7成、3成，前者在山上區公所將占50%，鄰近的左鎮、新化、新市區合計35%，台南市府15%；後者回饋則將做為台南市居民身心健康、文化活動、社會福利、教育學習、促進地方發展等事，當地居民若有地方發展需求樂於協助，另針對安全檢測方面將提升檢測密度，更定期做緊密電位等檢測，消除居民安全疑慮。

今立法院財政委員會立委與經濟部次長曾文長到森霸2期電廠前，請業者對地方居民擔心管線安全釋疑。記者李文德／攝影
今立法院財政委員會立委與經濟部次長曾文長到森霸2期電廠前，請業者對地方居民擔心管線安全釋疑。記者李文德／攝影

南科 台南 曾文 考察 電廠

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