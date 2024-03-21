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罕見巨大旋轉肌袖斷裂 嘉基肩關節鏡微創縫合術治癒

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉基上午舉行「罕見巨大旋轉肌袖斷裂肩關節鏡縫合術」記者會。圖／嘉基提供
嘉基上午舉行「罕見巨大旋轉肌袖斷裂肩關節鏡縫合術」記者會。圖／嘉基提供

60歲男子騎機車車禍，以右手撐地撞擊力過大，導致右肩後脫臼，發生罕見「肩後脫臼導致急性巨大旋轉肌袖斷裂」，友人介紹轉到嘉基骨科部運動醫學及肩肘外科醫師江振豪就診，核磁共振造影檢查評估罕見3條肌腱斷裂，幸肌腱脂肪浸潤與攣縮狀況能挽救，緊急進行全關節鏡微創縫合手術，免用人工關節，術後半年功能恢復良好，1年後核磁共振追蹤破裂旋轉肌袖均完全癒合，病患對手術結果感到很滿意，大讚「天然的最好」。

嘉基上午舉行「罕見巨大旋轉肌袖斷裂肩關節鏡縫合術」記者會，江振豪說，肩膀疼痛、無力、手抬不起來可能是旋轉肌袖受傷作祟，創傷或老化是造成旋轉肌袖破裂主因，好發50歲以上，年紀愈大發生比率增加。

輕微肩旋轉肌袖部分破裂，可使用止痛藥物配合復健、關節內注射等治療；破裂程度較嚴重，疼痛嚴重影響生活工作、半夜痛醒影響睡眠等，建議病人進行修補手術，因為若肌腱完全破損後置之不理，斷裂肌腱會攣縮及脂肪浸潤，肩關節骨骼關節結構會磨損，將增加治療難度。

江振豪說，旋轉肌袖肌群包括肩胛下肌、棘上肌、棘下肌及圓肌，需四條肌肉合作，肩膀才能做內轉、外轉及外展等動作，同時維持肱骨頭穩定在肩關節窩，當旋轉肌袖斷掉，如果破裂大小3公分以內，大都可透過關節鏡手術完全縫合；但當4條旋轉肌袖斷2條以上或破裂超過3公分，稱之為大或巨大旋轉肌袖斷裂，如果斷裂發生時間不長，可透過關節鏡手術修補、縫合，約僅有4至5個0.5公分小傷口，術後配合醫師復健規劃，有助縮短術後恢復日程，約3至4周可逐步恢復活動、降低再度破裂與置換人工肩關節的機率。

嘉基目前平均每3天有1名因旋轉肌袖破裂需接受手術病人，因徵狀較易被忽略或被誤以為五十肩，就診時往往嚴重到需要進行修補手術，提醒預防旋轉肌袖受傷，除定期進行肌肉伸展和強化運動，運動姿勢正確，運動前後熱身和冷卻同樣重要；避免過度使用及負重，保持適當體重可減少肩部受傷風險。

院長姚維仁表示，旋轉肌拉傷或撕裂是常見肩膀傷害，多數人受傷後，自認過段時間就會復原，藝人徐若瑄也曾發文因不慎跌倒、肩膀受傷未就醫，嘗試抹藥和貼藥膏，因肩膀劇烈疼痛就醫檢查發現是旋轉肌撕裂，接受治療。提醒民眾不適盡早就醫，讓骨科醫師診斷提供正確的治療。

嘉基上午舉行「罕見巨大旋轉肌袖斷裂肩關節鏡縫合術」記者會。圖／嘉基提供
嘉基上午舉行「罕見巨大旋轉肌袖斷裂肩關節鏡縫合術」記者會。圖／嘉基提供
嘉基上午舉行「罕見巨大旋轉肌袖斷裂肩關節鏡縫合術」記者會。圖／嘉基提供
嘉基上午舉行「罕見巨大旋轉肌袖斷裂肩關節鏡縫合術」記者會。圖／嘉基提供

手術 肌腱 運動

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