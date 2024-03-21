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林百貨南台灣最早百貨公司 彈孔見證二戰烽火

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
台南林百貨為府城標誌性建築，歷經戰火與多次轉換用途，建築屋齡已高達92歲。記者萬于甄／攝影
台南林百貨為府城標誌性建築，歷經戰火與多次轉換用途，建築屋齡已高達92歲。記者萬于甄／攝影

林百貨為南台灣現存最早的百貨公司，設置電梯更是當年台南建築創舉，還一度成為軍事單位機構，1998年台南市政府公告「原林百貨」列為市定古蹟。此次外牆突然剝落，加上90幾年歷史，網友留言「很玄」；文化局指出，遊客別錯過頂樓鳥居神社、二次世界大戰末期美軍戰機掃射留下的彈孔等歷史痕跡。

文化局說明，原林百貨建築1932年落成，所處的中正路一帶當時稱為末廣町，非常熱鬧，林百貨設立成功帶動台南商業經濟的興起，但二戰期間經營者返回日本，林百貨先後由製鹽總廠、空軍防砲部隊、空軍後勤司令部附屬單位、警察保安總隊、鹽警總隊辦公廳舍等單位進駐。

文化局提到，在1986年台鹽公司遷離後，林百貨一度變成閒置空間而沒落，直到1998年經市府公告，將「原林百貨」列為市定古蹟，歷經建築修復後，2014年重新以百貨公司的身分重生。

原林百貨被俗稱為「五棧樓仔」，其實建築一共有6層樓，內部結構設計採當時先進的鋼骨鋼筋混凝土技術，外觀則是充滿文藝復興的古典風情，花費不少功夫修復重現摩登風貌，目前委外由文創百貨業者經營，以台南生活為主軸設計各層樓主題。

文化局指出，旅人除了走逛伴手禮、文創紀念品等，別錯過體驗旋轉指針式的電梯、頂樓鳥居神社以及二戰末期美軍戰機掃射留下的彈孔等，種種歷史痕跡都是林百貨在台南走過風華與烽火的見證。

台南 文化局 林百貨

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