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台南古蹟林百貨外牆剝落 現勘總體檢

聯合報／ 記者萬于甄黃宣翰／台南報導
台南市定古蹟「林百貨」前晚外觀的雨遮板底層剝落，南市文化局昨天立即邀專家學者現勘，為古蹟「體檢」。記者萬于甄／攝影
台南市定古蹟「林百貨」前晚外觀的雨遮板底層剝落，南市文化局昨天立即邀專家學者現勘，為古蹟「體檢」。記者萬于甄／攝影

92年歷史的台南市定古蹟林百貨，5樓外頂層雨遮板底部粉刷層表面洗石子，前晚磁磚突然剝落，砸落釀成忠義路二段1輛轎車受損，幸好沒人行經，無人受傷。市府昨立即邀專家學者現勘，並為外牆立面總體檢，有議員建議加強古蹟考核項目；文化局表示，定期安排專業團隊巡查，發現異狀立即處置。

林百貨曾啟動修復於2013年1月完工，迄今也逾10年。文化局指出，林百貨雨遮板底部粉刷層表面洗石子掉落的部分，許多屬於90多年前的舊有建材，研判因建築材料老化，且粉刷黏著層熱脹冷縮裂損，才導致意外發生。

前晚約8時40分，林百貨突然大批磁磚掉落路面，部分砸中停放路邊1輛轎車，車上沒人，警方獲趕往拉起封鎖線，管制忠義路從中正路至友愛街路段，由於大量磁磚、石塊散落占據一半的路面，環保局也前往清理。

市府昨一早請吊車、建築師和技術人員緊急檢修，將外牆有剝落風險的部分先移除，並在建築另側中正路的女兒牆發現裂痕、恐有掉落疑慮，圍出安全範圍，並邀文資審議委員、專家學者研議後續維護，也和受損車輛的車主取得聯繫，處理相關損壞賠償。

文史工作者鄭道聰說，此建築過去是一批連棟式建築，並為防震做特別設計，1945年美軍大轟炸時，1顆約500磅的炸彈就炸該女兒牆後面，當時整修時也有復原，這次剝落在所難免，不過整體來說還是非常牢固。

市議員沈震東說，文化局每年會對委外經營的古蹟進行考核，此次發生磁磚掉落，建議針對室內有委外經營或OT的古蹟、歷史建築經營者來加強考核，以免管理不當造成得不償失。

文化局回應，林百貨軀體與建築材料老化在所難免，依照國際修復憲章規定，修復應維持最大原物真實性，仍無法制止繼續老化，目前定期安排專業團隊巡查，發現異狀會立即處置因應。

文化局 林百貨 歷史建築

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