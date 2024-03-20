雲林斗六路邊停車收費新增9路段 新增多元繳費方式

雲林縣斗六市路邊停車收費4月1日起增加大學路三段、明德北路一段、莊敬路、民生南路及籽公園籃球場旁等路段，以杜絕路邊停車格長期遭占用及違規停車等亂象，市長林聖爵今天說，計費時段每天上午8點到晚上8點（民生南路至晚上10點），並新增4大超商、遠通電收等多元繳費管道。

為解決駕駛人苦尋不到停車位的問題，斗六市去年起率全縣之先實施路邊停車收費制度，第一波實施範圍為公園路、府文路及民生南路等車流量較大路段，不過起初繳費方式僅有「斗六市停車繳費」App，市公所從善如流，今年第二波除擴大實施範圍，也新增多項支付管道提升民眾便利性。

林聖爵表示，4月1日起新增公園路72格、府文路76格、民生南路30格、公明路58格、大學路三段281格、明德北路一段157格、明德北路二段 236格、莊敬路28格、籽公園籃球場旁13格等路邊停車格收費，由人工開單計費，費率每小時20元、每半小時計費1次，未滿半小時仍以此計算，移動車格將重新計算。

此外，繳費方式除可透過歐付寶、PI拍錢包、LINE Pay、停車大聲公等App行動支付，屆時也將新增遠通電收代扣，民眾可使用遠東商銀、國泰、台新、玉山或中信5家銀行信用卡，透過uTagGo App或至銀行網銀申辦綁定；另也可持繳費單至7-11、全家、萊爾富、OK便利超商臨櫃繳費，逾期不受理。相關資訊可至官網https://parking.yunlin.gov.tw/或撥免付費專線0800-888624查詢。