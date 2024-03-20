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台積電搶水惹怒雲林人？2立委：湖山水庫源頭在嘉義

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
台積電將在嘉義科學園區設2座先進封裝廠，2028年擬由湖山水庫支應每日4萬公噸用水。圖／聯合報系資料照片
台積電將在嘉義科學園區設2座先進封裝廠，2028年擬由湖山水庫支應每日4萬公噸用水。圖／聯合報系資料照片

台積電將在嘉義科學園區設置2座先進封裝廠，水利署計畫初期從湖山水庫每日支援4萬噸水，引發雲林人不滿。立委陳冠廷、蔡易餘說，湖山水庫水源來自嘉義縣山區，阿里山鄉等多處被畫為水質水源保護區，沒有和雲林搶水問題。縣長翁章梁說，水資源沒有縣市之分，應促進全台發展。

陳冠廷說，全台水資源調度尊重經濟部與水利署專業，但仍要特別說明，湖山水庫源頭在嘉義，並沒有跟雲林搶水問題。當初設置湖山水庫時，水庫源頭水質水量保護區幾乎都位於嘉義縣的梅山、竹崎、阿里山鄉，當時嘉義山區鄉親曾反對，擔心「嘉義水雲林使用」，後經多方協調，湖山水庫才得以建置。

陳冠廷也說，未來台積電在嘉義科學園區營運的時間，可能早於海淡廠完成之前，因此在這段期間，可能需要調度部分湖山水庫的水資源。一旦再生水廠與海淡廠建置完成，台積電只要靠嘉義縣的水資源調度就足以供廠區使用。在過渡期間，兩縣應該為水資源調度和產業發展尋求最佳方案，共同為台灣發展努力。

蔡易餘表示，湖山水庫雖在雲林縣古坑鄉，但是集水區主要在嘉義縣山區，阿里山、梅山、竹崎鄉許多土地都被劃為水源保護區，限制發展，且集水區與水庫位於嘉義縣大埔鄉的曾文水庫也同樣供應南科園區，將加速再生水廠和海淡廠，雲嘉兩縣市應一同努力發展，而非爭執水源來源。

翁章梁說，水資源是全台共享的資源，包括南水北調、北水南調等，由中央整體評估調撥水源，曾文水庫的出流口雖在台南，但源頭其實在大埔鄉，此外，為保護雲林湖山水庫水源，梅山鄉許多地方都被劃歸為水質水源保護區，水資源沒有縣市的問題，應是促進全台發展的共享資源。

嘉義 曾文水庫 水資源

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