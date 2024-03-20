見證台灣第1座水庫歷史 台南發行虎頭埤專書
台南新化虎頭埤建於1840年代，是台灣最早興建灌溉用水庫，曾被票選為台灣8景12勝之一，市府今天宣布發行「大目降之水～虎頭埤．真媠（sui）」專書，見證台灣第1座水庫歷史。
台南市政府觀光旅遊局今天發布新聞稿指出，「大目降之水～虎頭埤．真媠（sui）」專書，由虎頭埤導覽解說志工隊長陳楠修歷時2年完成，從文史角度記錄虎頭埤沿革及對新化發展貢獻，用在地人講在地故事，也為台南後花園留下珍貴文字圖景。
虎頭埤山狀如虎頭，至高三點角所在山頭稱虎頭山，雄偉聳峙，早期稱「虎頭山埤」，埤塘創建於1840年代，是台灣最早興建灌溉用水庫，供給新化地區500公頃農地水源。
虎頭埤屹立於府城肩膀，傲視年代演替，1954年由當時台南縣文獻委員會評選為「虎埤泛月」，是南瀛8大景之首，湖光山色，美不勝收，也曾票選為台灣8景12勝之一。
這本虎頭埤專書分為8大章節，涵蓋虎頭埤歷史沿革概述、虎頭埤水源、人文景觀、旅遊景點介紹、生態環境、虎頭埤重要特色活動、鄰近串聯景點及大事紀年表；新化秀才詩人王則修曾到訪，留下「虎埤八景」優美詩詞文句，對應園區8個場域。
身為新化人的陳楠修表示，虎頭埤水域面積不大，卻有明媚湖光山色，環境清幽及嬌柔美感，以台語形容就是媠（sui）。
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