台南將軍蘆筍產季到 農會推自有品牌搶市

台南市為全台蘆筍第2大產區，將軍區露天栽培綠蘆筍每年3月至6月為採收期，將軍區農會推出自有品牌「紅將軍綠蘆筍」加強行銷，鼓勵民眾選購新鮮國產優質蘆筍。

台南市政府農業局今天在民治市政中心辦理「將軍區綠蘆筍搶鮮上市」記者會，將軍區農會總幹事林彥良表示，台南市蘆筍為全台第2大產區，其中將軍區栽種面積約50公頃，年產量約1200公噸，產值可達新台幣1億元以上，屬高經濟價值作物。

林彥良表示，綠蘆筍為高單價作物，許多青農願意返鄉從事蘆筍栽培管理，並嘗試設施栽培，所以品質相當優良，生產期也可以延長，甚至因品質優良，價格屢創台北批發市場新高。

他說，目前因應氣候積極推廣設施栽培，輔導農民提升栽培管理技術，大幅減少化學藥劑及人工除草時間，幾乎可全年供應市場，將軍區農會也與許多通路商合作，推廣「紅將軍綠蘆筍」品牌，已成為暢銷商品。

台南市農業局提供資料指出，綠蘆筍不僅營養豐富、熱量低，且烹煮容易，是輕食好選擇，且擁有風味清爽、脆甜、纖維細緻特點，可做成許多不同料理，將軍區農會自有品牌蘆筍具生產追溯條碼，產品安全無虞，消費者可安心食用。

農業局指出，將軍區農會將於23日、24日在台南市東區林森路假日農市辦理綠蘆筍行銷推廣活動，除了「紅將軍綠蘆筍」伴手禮可供選購外，還有蘆筍手捲DIY及蘆筍削皮趣味競賽等活動，邀請民眾品嚐在地新鮮優質農產。