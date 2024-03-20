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嘉縣大埔藝術節周末登場 湖濱公園打造璀璨燈海

中央社／ 嘉義縣20日電
第4屆嘉義大埔藝術節23、24日將在大埔湖濱公園登場。（中央社）
第4屆嘉義大埔藝術節23、24日將在大埔湖濱公園登場。（中央社）

第4屆嘉縣大埔藝術節23日登場，邀請在地藝文團體義興閣掌中劇團結合搖滾樂演出，並運用千盞燈飾在曾文水庫旁湖濱公園打造璀璨絢爛百米燈海大道，營造浪漫氛圍吸引遊客。

大埔鄉公所今天在嘉義縣政府舉辦第四屆大埔藝術節記者會，縣長翁章梁、西拉雅國家風景區管理處長徐振能與大埔鄉長吳明勲出席宣傳。

吳明勲致詞說，今年以「蒔光」為主題，邀藝文團體在湖濱公園演出，最有特色的是入選財團法人國家文化藝術基金會113年度Taiwan Top義興閣掌中劇團結合搖滾樂的演出。

吳明勲說，公所運用了上百米的燈飾打造璀璨絢爛的燈海大道，將湖濱公園的徒步區點綴夢幻耀眼。

義興閣掌中劇團團長王凱生特別為大埔藝術節創作的主題曲「大埔好蒔光」今天也在記者會搶先曝光，以大埔風情結合搖滾吉他，視覺與聽覺交織帶大家進入大埔的美麗風光。

翁章梁指出，如果你想看台灣最大的曾文水庫，想看野生山豬、老鷹等動物就一定要來大埔，藝術節在這周末舉辦，是最佳旅遊大埔的時間，歡迎遊客攜家帶眷到大埔藝術節，絕對能在絕美的湖光山色裡擁有一段美好的回憶。

翁章梁說，大埔有山產也有漁產，所以吃的很有名，包括砂鍋魚頭、筍干、咖啡、竹碳花生等，當地人還研發了竹碳珍珠奶茶，他喝了一口味道真不錯。

第四屆嘉縣大埔藝術節3月23、24日，在大埔湖濱公園展開，活動內容包括草地藝文大匯演、五感音樂晚會、晨光音樂會與特色市集，歡迎遊客到大埔住一晚，享受春季美好時光。

大埔 曾文水庫 藝術節

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