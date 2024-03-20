台南七股科工區招商熱 市府籲符條件業者速申購

南市府辦理七股科技工業區土地招商，公告出售土地12.61公頃，計畫引進食品、飲料、機械設備等產業，自招商說明會後，廠商洽詢熱絡，市府籲符合進駐條件業者儘速申購。

台南市政府經濟發展局今天在民治市政中心舉行記者會說明招商狀況指出，2月22日舉辦「七股科技工業區土地招商說明會」，不僅廠商出席踴躍，且廠商洽詢相當熱絡，至今平均每週有10家以上廠商洽詢，並有多組業者親赴現場看地。

經發局提供資料指出，本次公告出售土地共計12.61公頃，面積分類為500至1000坪以下（小坵塊）、1001至3000坪以下（中坵塊）、3001坪以上（大坵塊）可供廠商選擇，平均售價約每坪新台幣6.5萬元，符合進駐條件廠商可於第1批次受理期限3月31日前提出申購。

市長黃偉哲透過新聞稿表示，七股科技工業區鄰近台17線、台61線等重要道路，車程至南科台南園區約25分鐘，擁有便捷交通條件，北側還有七股都市計畫擬定，未來整體區域發展可期，工業區發展以南科中下游支援與地方特色產業加值再發展為開發定位，可為整體產業帶來新風貌。

經發局補充指出，七股科技工業區可引進產業類別包括食品、飲料、塑膠製品、基本金屬、金屬製品、機械設備、電腦、光學製品，以及電子零組件、汽車及其零件、其他運輸工具、產業用機械設備維修及安裝業等產業，並依相關法令規定排除非屬低污染產業。