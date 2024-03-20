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「林志玲嫁妝」東成醬油爆非自釀 市府：未顧好品牌就不能代表城市

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市政府以「林志玲嫁妝」行銷在地產業。圖／取自台南市政府網站
台南市政府以「林志玲嫁妝」行銷在地產業。圖／取自台南市政府網站

曾被台南市政府選為名模林志玲嫁妝的東成醬油，卻被指出是使用萬家香、高慶泉等廠家醬油調味對外販售。市府觀旅局表示，當初是以林志玲結婚來行銷地方產業，新化區以東成和成功醬油為代表，標榜頂級黑豆釀造，爆發非自釀風波後，業者要記取教訓，否則就不能做為城市門面的一分子。

市府觀旅局說，當初是透過林志玲結婚增加產業的曝光，挑選各區代表產業，新化區成功、東成醬油為代表，標榜以頂級純黑豆釀造，堅持傳統、無添加防腐劑及焦糖色素，濃濃豆香口感層次豐富，醬油甘甜美味，代表新人甜甘味甜，幸福美滿萬年。

對於東成醬油爆出非自釀，而是購買其他大廠的基底油調味後出售，對照當時「林志玲嫁妝」的介紹很諷刺，也讓消費者失望。市府觀旅局長林國華說，據目前的報導是第二代接班後，改變了原有的經營模式，產業不能殺雞取卵，市府協助行銷品牌曝光，業者也有責任顧好品質，受到教訓後要好好思考，找回企業的精神，否則就沒有資格代表新化成為城市門面的一分子。

市府當初精挑細選送給林志玲的12件禮品有龍崎竹碳（柴）、後壁及六甲的冠軍米（米）、善化及西港的麻油（油）、七股的鹽（鹽）、新化知名的東成醬油與成功醬油（醬）、楠西特產的梅醋（醋）、中西區讓人呷甜甜的義豐冬瓜茶磚（茶）；還有讓新人好眠的下營蠶絲枕被、早生貴子的東山龍眼乾與龍眼蜜、元氣滿滿的佳里牛蒡，還有致贈公婆的西港藺草包與藺草帽等禮品，展現台南物產豐饒，行銷地方農產特色。

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