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安平商港畫設空品維護區生效！柴車全納管 不合格車輛要當心了

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市「安平商港及部分聯外道路與周邊區域」去年被畫設為空品維護區，經1年宣導，今起生效管制，柴油大客貨車全納管。圖／南市衛生局提供
台南市「安平商港及部分聯外道路與周邊區域」去年被畫設為空品維護區，經1年宣導，今起生效管制，柴油大客貨車全納管。圖／南市衛生局提供

台南市「安平商港及部分聯外道路與周邊區域」去年被畫設為空品維護區，經1年宣導，今（20日）起生效管制，欲進出管制範圍的全期別柴油大客貨車，必須有1年內排煙檢測合格紀錄。環保局透過車牌辨識系統掌握車輛資料，違者依空汙法開罰，最高罰6萬元。

台南市環保局是在去年3月8日起公告安平商港為空品維護區，宣導期到昨天，環保局除在周邊區域設告示牌提醒，也在安平商港管制哨發放宣導單張。另，環保局利用設置車牌辨識系統，寄發通知提醒尚未檢測的車主盡速預約檢測，避免受罰。

環保局指出，安平商港船舶運輸貨物來往頻繁，每年皆有數千輛柴油大客車、大貨車出入，龍崗國小因地處安平港聯外道路周圍，為維護師生健康，第2處空品維護區也有將部份安平港聯外道路及龍崗國小列入管制範圍，請民眾共同支持。

局長許仁澤說，依南市首處空氣品質維護區「奇美博物館臺南都會公園」管制成效及車辨往來管制車輛數推估，安平商港空品維護區正式管制後，約可削減總懸浮微粒37.9噸、細懸浮微粒25噸、氮氧化物400.9噸、一氧化碳173.1噸及非甲烷碳氫化合物35噸，對提升環境品質有正面助益。

環保局提醒，只要管制車輛落實自我管理並檢驗合格，就可自由進出空品維護區，目前南市已畫設3處空品維護區，未來會陸續針對其他風景區、學校、醫院、工業區或物流園區等區域畫設，逐步納入管制其他期別的柴油車及小型柴油車，讓台南空氣品質更好。

台南市「安平商港及部分聯外道路與周邊區域」去年被畫設為空品維護區，經1年宣導，今起生效管制，柴油車全納管，環保局透過車牌辨識系統掌握車輛資料。圖／南市衛生局提供
台南市「安平商港及部分聯外道路與周邊區域」去年被畫設為空品維護區，經1年宣導，今起生效管制，柴油車全納管，環保局透過車牌辨識系統掌握車輛資料。圖／南市衛生局提供

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