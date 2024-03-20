林百貨90年雨遮板疑熱脹冷縮剝落 文化局今早現勘檢修

歷經90多年的台南市定古蹟林百貨5樓頂層雨遮板底部粉刷層表面洗石子，昨（19日）晚局部剝離，砸在中西區忠義路二段路面，所幸當下並無人員經過受傷，但1輛停在附近的車輛因而受損。林百貨為台南府城標誌性建築，南市文化局上午邀集專家學者及建築師等實勘，初步判斷雨遮板因年代久遠，加上建築表面熱脹冷縮與強風吹拂導致意外，目前正確認剝落受損範圍，為建築「總體檢」。

文化局指出，林百貨雨遮板底部粉刷層表面洗石子掉落的部分，許多屬於90多年前的舊有建材，初步研判疑因是建築表面熱脹冷縮與強風吹拂，才導致意外發生；林百貨屬市定古蹟，在2010年1月啟動修復工程，並在2013年1月完成修復，完工迄今已逾10年。

文化局表示，林百貨為府城標誌性建築，歷經戰火與用途的多次轉換，建築屋齡已高達92歲，文資處在修護完成後，皆定期安排專業團隊進行定期巡查。至於外牆剝落的詳細原因，將再會同文資委員及相關專家學者討論，未來則會強化所轄古蹟歷建的巡查與檢修工作。

文資處說，昨晚事發後已將現場脫落石塊清掃乾淨，緊急請吊車、建築師和技術人員，今上午8點半對林百貨進行緊急檢修作業，邀集文資審議委員與專家學者，討論後續林百貨建築檢修與維護相關事宜；對因建材剝落毀損的車輛，也和車主取得聯繫方式，處理相關損壞賠償事宜。