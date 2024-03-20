高鐵太保站連接嘉市火車站輕軌建設有譜 評估期中報告已完成

台積電先進封裝廠落腳嘉科園區，嘉縣市共同生活圈，市長黃敏惠希望中央早日兌現串聯縣市輕軌建設承諾，帶動區域發展；立委王美惠質詢行政院長陳建仁，要求輕軌交通配套是民眾最立即需求。交通部去年補助市府辦理可行性評估，已完成期中報告，規畫全線15公里、共13個站，兼採高架、平面路軌興建，6月提報交通部期末報告。

串連嘉縣市輕軌建設是這次總統立委熱議選舉話題，各政黨立委候選人都贊同建輕軌。針對市長及立委爭取輕軌，陳建仁承諾，縣市府有需要會協助規畫，一定會努力完善嘉市交通配套措施。

去年市府獲交通部補助2千多萬元辦理可行性評估，市府公告招標，由得標工程專業公司執行大眾捷運系統藍線可行性研究報告，完成期中報告，規畫路線15公里、沿途設13個車站，總工程經費估算要等6月期未報告才會完成。

期中報告完成讓輕軌露出曙光；成大交通管理科學系教授鄭永祥建議，嘉市爭取高鐵聯外輕軌可比照日本軌道建設，以捷運發展導向思考，軌道不只連接起點與終點，還要將沿線車站，周邊都市發展食住行等民生議題納入，要有前瞻性思維規畫。

市府交通處說，可行性評估有納入學者建議，以捷運發展、前瞻思維規畫，輕軌串連高鐵太保站、台鐵高架的嘉義火車站，路線沿台18線、世賢路、自由路、博愛路，終點站在火車站北邊，大多是現在公車BRT行駛路線，期末報告完成送交通部審查，接下來還有綜合規畫及細部設計行政程序，以及工程預算編列。

市長黃敏惠說，隨著嘉科園區等產業園區陸續啟動，未來來往嘉市與周邊產業地區生活圈交通需求會越來越高。新竹科學園區交通議題殷鑑不遠，相關交通建設一定要走在前面。