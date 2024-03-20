可偵測異味、人流 阿管處公廁導入AI管理

阿里山國家風景區管理處的觸口遊客中心，許多遊覽車團客做為上阿里山前上廁所、休息據點，旺季每天6000多名遊客，補充廁紙、清潔頻率隨遊客數高低有別，為此，阿管處裝設人流偵測器，當使用廁所破百人，就自動通知人員清潔；縣府表示，持續將AI管理系統導入公廁。

阿管處的公廁已汰換管線、便器、洗手台、照明等設施，並透過更換天花板、牆面或加裝通風設備等方式，變得不髒、不濕、不臭。

阿管處公廁於門口處的上方加裝人流偵測器，副處長陳榮欽說，今年起在所轄的6處公廁都會裝偵測器，透過物聯網通知管理單位清潔，廁所門後也都有QRcode，民眾可掃描協助提醒要補充廁紙或清潔，未來逐步擴展至18處、52座列管公廁。

環保局指出，迄今投入近9700萬元，改善嘉義縣51處觀光地區共178座公廁，也設置11處智慧AI管理系統示範區，自動偵測異味、衛生紙數據，即時回傳數據，精準提高維護及耗材汰換效率；今年訂定優質公廁評鑑辦法，4月至8月實地評鑑。

縣長翁章梁說，透過AI智慧系統輔助與管理，能更快速了解公廁使用狀況。