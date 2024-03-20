成大醫院護理師 控長期被迫加班

台灣護師醫療產業工會昨天偕成大醫院開刀房護理師到台南市政府前，控訴長期被迫加班，多名護理師說，院方從未徵詢意願，且長期加班壓力下身心出狀況；工會則批市府偏袒資方。勞工局表示，去年及今年勞動檢查成大醫院，都查出未依規定發加班費、沒詳實登載出勤記錄，加班費計算以半小時為單位也違勞基法，將依法裁處。

對於指控，成大醫院回應，成大醫院為公立醫療機構，各項管理措施均遵守法令規定，會持續溝通並優化工作環境。

陳姓護理師哭訴說，之前被迫加班，如果沒有人接班，「只能一直接到這台刀結束」， 院方從來沒有問過加班的意願；邱姓護理師說，護理師長期被道德綁架，在加班壓力下，偏頭痛及情緒起伏大等身心出狀況，對病人照顧品質也不公平。

「勞動檢查完全偏袒資方！」護師醫療產業工會表示，市府縱容成大醫院對檢舉醫院違法的人員、拒絕加班護理人員違法調動，導致殺雞儆猴，基層寒蟬效應，應立即要成大醫院撤銷違法調動，且開刀房立刻停止一名護理師同時接6間手術室的危險行為，並嚴懲護理部相關主管不當的排班。

南市府職安處長李炫昌說，去年陸續接獲成大醫院開刀房護理師反應人力不足導致強迫加班、未計給加班費情形，已數次前往勞檢並裁罰，今年3月14日護師醫療產業工會代25名護理師反映超時工作、強迫加班、違法調動等，再立即派人調查，發現仍有加班費未依規定發給、出勤記錄未詳載違法情形，且加班費以半小時為計算單位，也違反勞基法規定，都將依程序裁處。