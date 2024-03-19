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護樹不遺餘力！百年台南公園保護老樹 騎車闖入、停車恐吃1200元罰單

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南公園駐衛警協助保全加強巡邏，違規入園機車將處1200元罰款。圖／台南市工務局提供
台南公園駐衛警協助保全加強巡邏，違規入園機車將處1200元罰款。圖／台南市工務局提供

台南公園晨昏運動、休憩人潮多，土壤因踐踏而硬化，加上常有人騎機車闖入，影響老樹生機，台南市工務局表示，台南公園拆除車阻，營造友善行人及無障礙通行環境，但提醒民眾，台南公園園區內及周邊人行道均屬於公園範圍，一旦違規闖入或停車，將處1200元罰款，籲請民眾特別留意。

工務局表示，對於違規入園機車，除責成駐衛警協助保全加強巡邏，並增設告示牌及禁止標誌提醒，籲民眾勿貪圖一時方便而違規受罰，共同維護公園的安寧與安全。

市府強調，珍貴老樹是長期重視的無形資產，除配合季節適當修剪維護及檢視健康狀況、病蟲害加強防護，遇特殊狀況立即通報農業局，派專業樹木專家即刻處置，護樹不遺餘力。

工務局與農業局派員加強老樹維護修剪外，更將進行棲地改善，擴大保護範圍，以土壤改良、騰空採高架木平台方式等工法，降低民眾直接踩踏壓實樹木根系，強化公園鋪面活動宣導工作，以確保老樹根系生機。

工務局為深化護樹觀念，每年更舉辦樹木修剪教育訓練，期待更多民眾加入「護樹使者」行列，永續台南市綠色健康城市願景。

面積15公頃的台南公園除了熱帶林木多，生態也極為豐富，但長期踩踏釀土壤硬化，為此市府曾重新規畫空間，避免民眾在樹下運動，經多年來的努力，部分生病的樹木恢復健康，但仍有許多樹木出現危機。

台南 罰款 護樹 運動

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