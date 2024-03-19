「沒問過加班意願」…護理人員市府前淚訴長期加班 成大醫院這樣回應

台灣護師醫療產業工會、成大醫院開刀房護理師今天到台南市政府控訴長期被迫加班、不配合就任意調動。成大醫院下午表示，「成大醫院為公立醫療機構，各項管理措施均遵守法令規定」。

台南市勞工局職安處針對護理人員陳情表示，去年和今年勞動檢查均查出有加班費未依規定發給及出勤紀錄未詳實登載情事已依法裁處，另成大醫院加班費計算以半小時為計算單位，違反勞基法應以分為計算，未依規定給付勞工加班費，將依法裁處。

陳情護理師哭訴說，之前被強迫加班，如果沒有人接班，就只能一直接到這台刀結束，院方從來沒有問過加班的意願，長期以來情緒起伏大，抱病也出來上班。

成大醫院面對外界質疑下午發聲明表示，「病人就醫權益與員工勞動條件，是成大醫院的核心價值，期望各界對堅守崗位努力的醫療團隊多點鼓勵。成大醫院會持續溝通並優化工作環境，全力守護病人就醫權益和員工福祉。」