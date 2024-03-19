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深偽合成學生私密照怎麼辦？南市府微電影揭詐騙新手法

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
為持續強化師生性別平等與自我保護意識，台南市教育局今天發表性平宣導微電影第3部曲「保護自己勇敢求助」。記者鄭惠仁／攝影
為持續強化師生性別平等與自我保護意識，台南市教育局今天發表性平宣導微電影第3部曲「保護自己勇敢求助」。記者鄭惠仁／攝影

為持續強化師生性別平等與自我保護意識，台南市教育局今天發表性平宣導微電影第3部曲「保護自己勇敢求助」，結合AI科技，以網友利用網路深偽技術合成學生照片，進而騙取錢財為例，讓師生瞭解網路深不可測的風險，即時自我保護與求助。

市長黃偉哲表示，校園性別事件零容忍是台南市既定政策，網路詐騙手法層出不窮，為防堵有心人不法使用科技技術來威脅無辜學生，積極宣導防治數位性別暴力，提醒學生對於傳送不實性私密影像與詐取金錢的情形要謹慎留意，也期待師長及家長主動陪伴孩子，關心網路交友及使用情形，守護學童遠離危險。

教育局長鄭新輝指出，數位科技發展帶來便利性，卻也伴隨高度隱匿的潛藏危機，使得兒少影像流傳事件與日俱增且難以追蹤，進而衍生轉發及被恐嚇取財等實例，為強化防治數位性別暴力議題，已發表兩部性平微電影。第3部曲「保護自己勇敢求助」，舉深偽技術（Deepfake）合成學生私密照片為例，希望強化學生網路識讀意識，不要輕易受騙。

崇明國中校長陳威介說，導演特別著重呈現網友利用深偽技術，製作高度逼真的人工生成影像和聲音造假影片，並結合視訊功能，假冒影片中主角的同學，傳送不實影像及訊息，藉以詐騙取得金錢的情節。期待這部微電影能引起更多孩子及家長關注網路上隱藏的危機，並深入瞭解犯罪者引導受害者提供金錢或私密性影像的手法，進一步向數位性別暴力說不。

教育局提醒，已建立Messenger的「數位性別暴力OUT」」聊天機器人，主動推播認識數位性別暴力、情境式的兒少自我保護影片、跟蹤騷擾8大NG樣態及求助管道等主題，讓師生可以隨時瞭解相關保護資訊，影片也將上傳至YouTube平台，提供學校結合性平課程及防治數位性別暴力宣導。

微電影 性別 網路

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