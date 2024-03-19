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台灣燈會2024主燈找到家了 「龍來台灣」將在南科湖畔繼續閃耀

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
2024台灣燈會落幕後，許多民眾關心主燈「龍來台灣」的落腳處，台南市觀旅局今天指出，主燈「龍來台灣」將移展至南科迎曦湖南側草坪區，並由南科管理局典藏續展及維護管理。圖／南市文化局提供
2024台灣燈會落幕後，許多民眾關心主燈「龍來台灣」的落腳處，台南市觀旅局今天指出，主燈「龍來台灣」將移展至南科迎曦湖南側草坪區，並由南科管理局典藏續展及維護管理。圖／南市文化局提供

2024台灣燈會落幕後，許多民眾關心主燈「龍來台灣」的落腳處，台南市觀旅局今天指出，主燈「龍來台灣」將移展至南科迎曦湖南側草坪區，並由南科管理局典藏續展及維護管理。

市長黃偉哲表示，南部科學園區為南台灣重要的高科技科學園區，各大知名科技廠家毗鄰，南科迎曦湖平日也是園區及周邊各地民眾觀光休憩的區域，主燈「龍來台灣」將在南科迎曦湖畔旁草地，繼續昂揚迎賓。

觀旅局表示，2024台灣燈會主燈「龍來台灣」由知名藝術家彭力真設計與製作，堪稱為史上最節能之主燈，感謝南科管理局與市府取得共識，同意提供優質場域讓市府辦理作品移置並接手後續維護管理工作。

觀旅局指出，主燈移展需多方考量，包含空間腹地至少須有直徑20公尺以上、出入口須有允許大型機具車輛進場施工的動線，以及周邊環境的協調性等，在中央、地方公告認養申請期滿後，一度無機關單位提出認養，最後由藝術家彭力真老師多處場勘，並拜會南科管理局取得共識，總算替主燈尋到最好的去處。

彭力真認為，南科迎曦湖場地優美，主燈移置將延續「龍來台灣」對於台南的互動情感，且與周邊寬廣自然景觀、公共藝術都能相互呼應，未來無論是自高鐵上行經眺望，或走在步道欣賞湖景區，相信主燈都能與迎曦湖融合呈現，相輔相成。

觀旅局提到，目前燈會現場已陸續完成撤場，主燈撤場時間待市府與交通部觀光署完成點交後，將由觀旅局移展至南科迎曦湖南側草坪區，未來主燈「龍來台灣」將由南科管理局後續典藏續展及維護管理。

2024台灣燈會主燈「龍來台灣」由知名藝術家彭力真設計與製作，堪稱為史上最節能之主燈，後續將在南科迎曦湖南側草坪區繼續閃耀。圖／南市觀旅局提供
2024台灣燈會主燈「龍來台灣」由知名藝術家彭力真設計與製作，堪稱為史上最節能之主燈，後續將在南科迎曦湖南側草坪區繼續閃耀。圖／南市觀旅局提供
南市府觀旅局今曝光2024台灣燈會主燈「龍來台灣」，將移展至南科迎曦湖南側草坪區。圖／南科管理局提供
南市府觀旅局今曝光2024台灣燈會主燈「龍來台灣」，將移展至南科迎曦湖南側草坪區。圖／南科管理局提供

南科 台灣燈會 認養

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