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火燒2年老屋玉山旅社建地求售半年未成交 仲介：開價偏離行情

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市定古蹟阿里山林鐵起點北門驛旁，屋齡73年老木屋玉山旅社，去年3月暗夜大火燒毀，災後2年還在訴訟，旅社地主委託外甥女婿公告求售，至今半年未成交。記者魯永明／攝影
嘉義市定古蹟阿里山林鐵起點北門驛旁，屋齡73年老木屋玉山旅社，去年3月暗夜大火燒毀，災後2年還在訴訟，旅社地主委託外甥女婿公告求售，至今半年未成交。記者魯永明／攝影

嘉義市定古蹟阿里山林鐵起點北門驛旁，屋齡73年老木屋玉山旅社，是國內知名背包客旅宿，去年3月暗夜大火燒毀，火警鑑定隔壁電線走火釀災，災後2年還在訴訟，旅社侯姓女地主去年委託外甥女婿公告求售，建地38.6坪，開價2200萬元，每坪約55萬元，吸引多名有意購地者詢問，至今半年未成交，仲介業說，未成交原因開價高於市場行情。

市府地政處說，依實價登錄，附近共和路有棟屋齡55年透天厝，地坪約11.29坪，不列入房屋價值，以地坪計算，每坪36.36萬成交。房仲業說，玉山旅社地主開價每坪55萬元，高於周邊房市行情。嘉義市不動產仲介公會理事長廖時晃說，市區房市近年量縮價穩，隨著人口外流，社宅興建，未來房市緩跌。

玉山旅社侯姓地主說，她年邁無力管理，委託杜姓外甥女婿處分產權；杜姓男子說，旅社土地產權單純，面寬4.8公尺道路，毗鄰小公園，鄰近檜村、阿里山林鐵北門車站觀光景點，區段有文史觀光發展價值，參考周邊土地實價登錄，建地38.6坪、開價2200萬元，每坪55萬元，有人開價35、25萬元購地，落差大，未成交，不考慮降價。

坐落林森里玉山旅社等7戶木造房屋，遭祝融2年未修復，民眾遊客批火場斷壁殘垣，緊鄰北門驛、檜意森活村景點，淪為廢墟，破壞城市景觀；市府說，火場私人產權無法介入處理。承租玉山旅社的洪雅文化協會總幹事余國信說，火警官司還在訴訟，他是受災戶，對地主求售旅社，他祝福。

北門 玉山旅社 觀光景點

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