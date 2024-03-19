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成大醫院護理師哭訴血汗被強迫加班 勞工局：已依法裁罰

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台灣護師醫療產業工會偕同成大醫院護理師到台南市政府門口，控訴成大醫院血汗及勞工局未依法處理。記者吳淑玲／攝影
台灣護師醫療產業工會偕同成大醫院護理師到台南市政府門口，控訴成大醫院血汗及勞工局未依法處理。記者吳淑玲／攝影

台灣護師醫療產業工會今天偕同成大醫院開刀房護理師，到台南市政府永華市政中心前控訴長期被迫加班，台南市勞工局職安處表示，去年和今年勞動檢查均查出有加班費未依規定發給及出勤紀錄未詳實登載情事已依法裁處，另成大醫院加班費計算以半小時為計算單位，違反勞基法應以分為計算，未依規定給付勞工加班費，將依法裁處。

陳姓護理師出面哭訴說，之前被強迫加班，如果沒有人接班，就只能一直接到這台刀結束， 院方從來沒有問過加班的意願，長期以來情緒起伏大，抱病也出來上班。

邱姓護理師說，在長期加班壓力下，偏頭痛及情緒起伏大等身心出狀況，已變得不像自己，護理師長期被道德綁架，生病也要出來工作，壓力每天超時工作身心俱疲，對病人照顧品質也不公平。

護師醫療產業工會指控，勞動檢查完全偏袒資方成大醫院作為，縱容成大醫院對檢舉醫院違法的人員和拒絕加班護理人員違法調動，導致殺雞儆猴，雇主仍繼續強迫護理人員加班，基層寒蟬效應，為避免被秋後算帳，更不敢拒絕加班或雇主的違法調動。

工會要求，市府應立即要成大醫院撤銷違法調動行為讓護理師返回開刀房，避免人力流失，要求成大開刀房立刻停止一位護理師同時接6間手術室的危險行為，要求對成大護理部相關主管嚴加懲處不當的排班行為；政府介入立即改善成大醫院開刀房違法壓榨護理人員情事補足護理人力，政府也重視護理人力流失問題，因連醫學中心護理人員都出問題。

台南職安處表示，台灣護師醫療產業工會於今年年3月14日代成大醫院開刀房共25名護理師反應超時工作、強迫加班及違法調動等情事， 勞工局立即派員實施調查，發現涉有違反勞動基準法第24條規定(加班費未依規定發給)及同法第30條第6項規定(出勤紀錄未詳載)、後續將依程序裁處。

職安處長李炫昌表示，去年陸續接獲成大醫院開刀房護理師反應人力不足，致有超時加班、強迫加班及未依規定計給加班費情形，勞工局已數次前往勞動檢查，查有加班費未依規定發給及出勤紀錄未詳實登載情事，已依程序裁處在案。

李炫昌說，今年成大醫院開刀房護理師陸續陳情超時工作，強迫加班、違法調動及加班費未依規定計給等情事，近期已完成勞動檢查，發現成大醫院仍涉有出勤紀錄未詳實登載與加班費未依規定發給等違法情事，後續將依程序進行裁處。

勞工局長王鑫基說明指出，勞動部發布5大常見加班費違法態樣，其中「雇主規定加班未滿1小時不給加班費」，雇主給付勞工工資應計算至分鐘為止，至工作未滿1小 時的時間，仍可換算為小時後，再依勞基法第24條規定發給加班費 (例如:加班20分鐘,換算為20/60小時計給加班費)。

台灣護師醫療產業工會偕同成大醫院護理師到台南市政府門口，控訴成大醫院血汗及勞工局未依法處理。記者吳淑玲／攝影
台灣護師醫療產業工會偕同成大醫院護理師到台南市政府門口，控訴成大醫院血汗及勞工局未依法處理。記者吳淑玲／攝影

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