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企業捐助聽器 嘉市千人受惠

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
元健大和直販事業公司與扶輪社等善心團體，昨天捐助1000台助聽器給嘉義市政府，市長黃敏惠（中）回贈感謝狀。圖／嘉義市政府提供
元健大和直販事業公司與扶輪社等善心團體，昨天捐助1000台助聽器給嘉義市政府，市長黃敏惠（中）回贈感謝狀。圖／嘉義市政府提供

元健大和直販事業公司的「天籟列車」與多個扶輪社合作，昨天捐贈嘉義市1000台市值1萬2千元的助聽器，並提供免費聽力檢測，市長黃敏惠也回贈感謝狀；市府指出，設籍嘉市65歲以上或持聽障證明者，年底前可預約聽力檢測，雙耳聽損達一定標準，能獲贈1台助聽器。

元健天籟列車創辦人吳志賢指出，很多人對其他器官退化情形非常敏銳，但是耳朵退化無感，台灣有很好的健保制度、卻是很低的助聽器適配率，希望提升適配率，幫助聽力復健，降低醫療成本。

吳志賢、嘉義南區扶輪社長賴明道、斗六東區扶輪社長陳建儒、礁溪扶輪社長張弘樺，與嘉市府合作，辦「元健與嘉義南區扶輪社天籟列車嘉義市首站啟航記者會」，造福嘉市聽損者。

黃敏惠代表受贈說，天籟列車開始至今已和18個縣市政府及超過15個民間團體合作，贈出約1萬2000台助聽器，可說是「助聽器國家隊」，如今和市府同心攜手。

市府社會處長李思賢說，此助聽器免費領用須設籍嘉市且65歲以上長者，或持聽覺功能障礙的身障者，今年12月31日前持里長或身障團體發放的宣傳單，到元健大和直販公司嘉義東區旗艦店預約做聽力檢測，雙耳聽損達60至90分貝者，就能獲贈1台耳寶助聽器。

嘉義 身障者

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