虎尾鎮長補選 4選將基層勤拜票

雲林虎尾鎮長補選之戰四腳督，民進黨參選人林明正昨天發表生育補助加碼等政見，並展開徒步29里拜票；其餘3人也積極深入基層，國民黨支持的林嘉弘、無黨的黃美瑤分別參加虎尾養生健康操協會會員大會拚支持，無黨吳炳輝近期則走訪優美社區景點，透過臉書傳達訴求。

林明正昨在「本命區」埒內里供奉趙子龍的拱雲宮，發表「3好1公道」政見，3好包括政府0到6歲國家養之外，每月再加碼補助第1胎1000元，第2胎2000元，第3胎3000元；青年落籍虎尾滿兩年，將提供一次性10萬元購屋補助；加碼提供青創補助和獎勵計畫；1公道則是增設長照據點至20個。

獲國民黨支持的虎尾鎮長參選人林嘉弘（右），昨天貼紅榜祝賀穎川社區發展協會。記者蔡維斌／翻攝

國民黨主席朱立倫16日為林嘉弘站台，肯定林最了解基層、最有實力接棒前鎮長丁學忠完成虎尾建設；綠營是否也會有大咖來造勢，林明正說，將由黨部安排，自己則會依自行規畫走完挨家挨戶拜票行程。

無黨籍虎尾鎮長參選人黃美瑤（右）勤跑基層，昨天參加虎尾養生健康操協會會員大會。記者蔡維斌／翻攝

無黨參選的虎尾鎮代表會主席林嘉弘、縣議員黃美瑤，都馬不停蹄勤跑基層，兩人分別參加虎尾養生健康操協會會員大會尋求支持，林嘉弘另也為雲林社區PK賽中榮獲銅牌的穎川社區發展協會貼紅榜祝賀，勉勵共創美好家園。

無黨籍虎尾鎮長參選人吳炳輝，近日走訪優美社區景點，用臉書表達心情故事。記者蔡維斌／翻攝

此外，無黨參選的律師吳炳輝，則走訪優美社區景點，並頻頻透過臉書表達心情故事，傳達不同的訴求。