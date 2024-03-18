台灣燈會帶動！台南旅宿業繳128億元亮眼成績 反映觀光蓬勃趨勢
2024台灣燈會在台南創造247億元觀光產值，南市870家旅宿業也繳出亮眼成績。依財政部統計顯示，112年度台南旅宿業銷售額創下128億元歷史新高，展現台南觀光蓬勃成長趨勢。
2024台灣燈會吸引1520萬參觀人次，經南市府研究發展考核委員會委託中華電信協力廠商、山水民意調查公司調查，燈會期間遊客住宿、交通、餐飲、購物及娛樂支出調查，以平均消費金額新台幣1629元計算，創造逾247億元觀光產值。
另外，南市府引財政部數據，112年度台南旅宿業銷售額創下128億元歷史新高；預期113年第1季旅宿業銷售額仍將維持高峰穩定成長。
台南市長黃偉哲今天透過新聞稿表示，台南觀光持續旺盛成長，包括南兜漫旅、太子文旅、晶盈親旅大酒店、綉溪安平等新進業者相繼加入，且都深具特色，顯示大台南整體觀光市場受到投資者高度肯定。
依台南市觀光旅遊局數據，台南旅宿業870家、提供客房1萬5601間，相較民國107年底旅宿業518家、客房1萬2377間；107年旅宿業全年銷售總額68.5億元，112年全年銷售總額達128.7億元，成長率高達87.88%，呈跳躍式成長。
觀旅局長林國華說，台南市旅宿總家數及總銷售額同步成長外，觀旅局也積極提升整體旅宿品質，目前台南旅宿業在環保旅店、自行車友善旅宿、好客民宿的家數都在全國名列前茅。
未來市府將配合永續發展趨勢，推動永續旅遊及綠色觀光，同時也配合市府淨零城市管理自治條例規定，加強輔導旅宿業落實SDGs，協助台南觀光產業及早佈局永續觀光。
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