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海軍敦睦艦隊3月24日 一連兩天安平港開放登艦參觀

中央社／ 台南18日電
海軍敦睦遠航訓練支隊16日起一連兩天靠泊基隆港西岸碼頭，磐石、迪化及成功共3艘軍艦開放民眾參觀，吸引大批人潮排隊等待登艦。中央社
海軍敦睦遠航訓練支隊16日起一連兩天靠泊基隆港西岸碼頭，磐石、迪化及成功共3艘軍艦開放民眾參觀，吸引大批人潮排隊等待登艦。中央社

海軍113年敦睦遠航訓練支隊3月24、25日兩天，環島靠泊安平港開放登艦參觀。包括油彈補給艦「532磐石軍艦」、康定級飛彈巡防艦「1206迪化軍艦」兩艦靠港。

台南市政府民政局今天新聞稿表示，113年海軍敦睦遠訓支隊遠訓任務，由「532磐石軍艦」、「1206迪化軍艦」靠港，安平商港內增設M109艇、20機砲悍馬車、40機槍悍馬車、AAV7登陸戰車等裝備。此外為展現壯盛訓練成果，24日上午10時、25日下午2時安排海軍官校鼓號樂隊、海軍樂儀隊及莒拳隊舉行1小時表演。

民政局歡迎民眾、團體、學校組隊前往登艦參觀，認識國軍裝備戰力。也提醒民眾登艦注意事項，包括開放對象為具有中華民國國籍國民，登艦時出示身分證或具照片合法證件，主動出示接受查驗辨證；外籍配偶未取得身分證者，由具中華民國國籍配偶陪同登艦，併同出示配偶身分證及個人居留證等合法證件。

若是外籍看護工須陪同具中華民國國籍看護對象登艦，登艦時要出示具照片居留證等合法證件，接受查驗。另外，外籍人士未經事先申請不得登艦。因衛生及安全考量，登艦參觀時配戴口罩，並提醒不得使用空拍機。

民政局表示，活動期間僅開放新信路管制站出入，參觀民眾可搭乘台南市公車「綠17」、「藍幹線」，安平港站下車往安平商港（工業區碼頭管制站）方向步行約500公尺可抵目的地。

今年敦睦支隊文宣館國內外展示主題為「多元、包容、祥和、自主」，展場區分「時光迴廊」、「寶島風情」、「台灣精品」、「擬真軍藝館」、「國防館」、「敦睦紀實館」、「馳騁館」、「電競館」、「微縮模型館」及「原民館」等10個展區，展出國防自主等發展成果。

敦睦艦隊 海軍 軍艦

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敦睦支隊周六日訪基隆 磐石、迪化、成功3軍艦開放登艦

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