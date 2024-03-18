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舊嘉市公所 將建地下停車場

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
舊嘉義市公所為嘉義市登錄歷史建築，正進行建物修復再利用工程，舊公所地下停車場工程也預定113年底發包。圖／聯合報系資料照片
舊嘉義市公所為嘉義市登錄歷史建築，正進行建物修復再利用工程，舊公所地下停車場工程也預定113年底發包。圖／聯合報系資料照片

歷史建築舊嘉義市公所修復工程正進行中，市府宣布獲前瞻計畫核定，將斥資4億8千多萬元在此處興建地下停車場，預計年底發包；市長黃敏惠近日前往視察，表示兩大工程將齊頭並進。而舊市公所原定年底完工，市府表示，施工時發現建築需要補強之處，將延到明年6月。

市府交通處表示，地下停車場位置在康樂街與民生北路間，規畫約142個停車位，正進行設計規畫，未來此處與義昌公園地方停車場完工雙雙啟用後，可望紓解周邊商業區停車需求。

黃敏惠率團隊視察時說，舊市公所是嘉義市第1棟登錄為文化資產的二戰後建築物，在文資保存上有其獨特地位，市府自籌編列2億2530萬元進行歷史建築的修復及再利用工程，並考量周邊商業區發展要建地下停車場，兩大工程齊頭並進，相信能提升區域的整體形象與功能。

財稅局表示，舊市公所將汰除非歷史建築部分的3樓石棉屋瓦、及增建RC結構，換以輕量材結構重新施作3樓空間，以減輕1、2樓載重，施工期間發現有些隱蔽處需要工程補強，因此工期展長。

舊市公所將規畫1樓招商，2樓保留市長室與議長室，3樓則為創新設計中心。

市議員陳家平認為，市中心文化路兩側商業區，幾乎都沒有大型停車場，義昌公園、舊市公所停車場可望緩解停車需求。

停車場 文化資產 歷史建築 黃敏惠

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