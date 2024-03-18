樹公民認養羊蹄甲 重現「台南記憶」

台南公園面臨棲地危機，不過台南社區大學樹公民10年前認養公園內羊蹄甲區，目前大小樹木有500多棵，也利用樹葉、草及木頭，營造友善棲地環境，吸引底棲生物，形成微生態系統，經調查發現有約50種底棲生物；社大表示，持續結合學校舉辦探訪活動，來認識台南公園、以及維護生態環境。

台南公園緊鄰公園路處是羊蹄甲林區，每到3月4百多棵羊蹄甲樹就綻放花朵，也是許多台南人共同的記憶，但10年前這些羊蹄甲樹陸續罹患褐根病而枯亡，美景不再，也因為褐根病肆虐，棲地受到破壞。

為此台南社大樹公民認養羊蹄甲區，改善土壤，恢復地力，不移植外地的羊蹄甲來這裡種植，而以第2代樹苗就地栽種，並且不清除落葉，讓落葉化為肥料，也保留部分雜草當防護牆，讓落葉不會隨風飄散。

由於棲地放置木頭，吸引底棲生物來住，蚯蚓、獨居蜂也來了，也能見蜻蜓飛舞。樹公民王耀慶觀察羊蹄甲林區約有50種底棲生物，統計樹齡4年以上，超過1.3公尺的成樹共494棵；王說，部分樹木過密集的區會淘汰生長不佳的羊蹄甲，部分過於稀疏的區則會補上區內繁衍而出的小樹苗，由於原地長大的樹苗適應在地環境，短短1年就看到小樹開花。

羊蹄甲林區已脫離褐根病的夢魘，也因底棲生物愈來愈多，成為環境教育最佳場所，台南社大表示，與學校、社區合作，舉辦教育探訪活動，讓學生、民眾共同守護百歲公園。