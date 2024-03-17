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嘉市歷史建築舊公所建地下停車場 紓解商業區需求

中央社／ 嘉義市17日電

嘉義市公所是二戰後台灣首批公共建築物，為嘉義市登錄歷史建築，正進行建物修復再利用工程；舊公所地下停車場工程也預定今年底發包，屆時可望紓解周邊商業區停車需求。

嘉義市政府今天發布新聞稿指出，舊嘉義市公所見證嘉義市行政沿革、承載市民70年記憶，是嘉義市第1棟登錄為文化資產的二戰後建築物，在文資保存上有其獨特地位。

市長黃敏惠指出，市府克服困難，自籌編列新台幣2億2530萬元進行舊嘉義市公所修復及再利用工程，並考量周邊商業區發展，公所地下停車場工程也於去年9月獲交通部公路局核定，通過前瞻計畫停車場補助，預定今年底發包。

黃敏惠指出，舊市公所修復過程，以細膩建築工法，讓70年前建築工藝得以重見天日，並良好保存過去建材，未來1樓將規劃招商，2樓保留市長室與議長室，利用長廊保存歷史場景，3樓則將規劃為創新設計中心，新舊融合建築將讓更多民眾了解嘉義市歷史。

黃敏惠說，舊市公所坐落於繁華商業區，除期許工程能於明年6月如期如質完工外，也責成相關單位務必注重工程品質及施工安全。

嘉義市政府交通處表示，舊市公所地下停車場工程總經費4億8255萬8000元，預計今年底完成發包，待停車場完工啟用後，可望紓解周邊商業區停車需求。

黃敏惠日前至舊市公所視察工程進度，她期待透過修復與導入OT（營運移轉）、創新設計中心，讓舊市公所成為活化歷史建築典範。

停車場 嘉義 歷史建築

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