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遇車禍主動救人 雙胞胎護理師獲獎

聯合報／ 記者周宗禎／台南報導
護理之光獎雙胞兄弟護理師林承濬（右）、林承睿獲獎，母親到場分享喜悅。記者周宗禎／攝影
護理之光獎雙胞兄弟護理師林承濬（右）、林承睿獲獎，母親到場分享喜悅。記者周宗禎／攝影

中華民國護理師全國聯合會舉辦「護理之光．護理創新．研究成果應用競賽，昨天在大台南會展中心頒獎，大林慈濟醫院雙胞胎護理師林承濬、林承睿路過高速公路發現車禍，主動搶救傷患，獲得「護理之光」獎；奇美醫院手術護理團隊發明「醫療引流管固定器」，減少手術併發症機率與住院時間，榮獲第一名。

林承睿、林承濬台南新營區人，因母親在醫院擔任行政工作，有較多機會接觸病患與醫療，產生興趣國中畢業就近讀柳營敏惠醫專，畢業後在大林慈濟急診室與加護病房工作，某一天下班回家途中在中山高速公路發現車禍有傷者受困，趕快下車幫忙。

「護理之光」獎彰顯「護理力量無遠弗屆、護理的關懷溫暖堅強」。得獎者都是休假或上下班途中遇見民眾意外，立即上前救人。獲獎護理師還有台大雲林分院潘宜蓁、大林慈濟醫院魏靖倫、北醫附醫賴靖穎、賴聿柔、何宛穎、林于珊，三軍總醫院余景謙、曾昭慎，高雄元和雅整形外科診所徐瑀涵、張娙嫣。

研究成果應用競賽收到156件參賽作品，13件脫穎而出獲前3名及佳作。

奇美醫院手術護理團隊創新同時具備位置固定、皮膚防壓，以及舒適無異物感等3大優點的「醫療引流管固定器」，能改善目前常見的「手術中鼻胃管壓力性損傷」，減少併發症機率與住院時間，獲評審青睞，榮獲第一名。

慈濟 手術 護理師

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