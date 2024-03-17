雲林麥寮虎尾鄉鎮長補選 2026前哨戰

雲林縣麥寮鄉長、虎尾鎮長4月13日補選，補選原是地方小型選舉，但國民黨主席朱立倫昨特地到麥寮鄉，為鄉長參選人許志豪競選總部成立大會站台；原因是許志豪由綠轉藍，上月才加入國民黨，藍營拔樁成功。這次參選除黨資源支持，加上張派力挺，目標要拿下這麥寮鄉長、虎尾鎮長這2席。

麥寮、虎尾人口數全縣僅次於第一斗六市，分居第2、3；麥寮鄉因前鄉長蔡長昆當選無效定讞被免職，虎尾鎮因前鎮長丁學忠當選立委出缺，補選被視為總統立委大選延長賽，更被解讀2026縣長選舉前哨戰，最終哪方陣營拿下關鍵2席，備受注目。

2024總統立委選戰國民黨在這2選區大獲全勝，此次乘勝追擊，分別整合派系徵召由綠轉藍前議員許志豪投入選戰，另虎尾鎮代會主席林嘉弘則成為新科立委丁學忠的接棒人選。昨天許志豪成立競選總部，朱立倫除前往站台，也到虎尾林嘉弘競總加油打氣，拉抬選情氣勢。

朱立倫在立委張嘉郡、丁學忠、許宇甄及麥寮鄉民代等人見證下授旗許志豪，朱立倫說，台塑雲林設廠讓麥寮更繁榮，希望台積電也能到虎尾設廠，2鄉鎮未來發展有賴鄉鎮市長與縣長張麗善同心打拚，因此補選相對重要，大家要團結，讓國民黨提名最佳人選許志豪當選。

朱立倫隨後到虎尾鎮為林嘉弘加油，肯定他最了解基層最有實力接棒丁學忠完成虎尾建設。立委大選，國民黨派丁學忠攻下雲林1席立委，另有韓國瑜、張嘉郡、許宇甄3席不分區立委，顯見縣長張麗善積極輔選成功，上月也成功拔樁原屬綠營許志豪，獲黨中央徵召，此外也公開力挺林嘉弘，展現全員對2席鄉鎮長勢在必得的決心。

許志豪聲明退出民進黨參選，遭民進黨開除黨籍，這次捲土重來，張麗善認為許問政理性不分黨派，推薦他接受國民黨徵召參選，上月整合成功，本月初在眾多民代表陪同下登記，朱立倫站台助選。許志豪說，擔任民代13年，麥寮仍有許多地方停滯不前，包括很多場館未啟用，希望獲鄉民支持推動都市計畫、產業專區等重要建設。