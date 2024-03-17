雲林麥寮鄉長補選四腳督 地方估有得拚

雲林縣麥寮鄉長補選，國民黨提名綠轉藍許志豪參選，將和昔日對手民進黨許忠富、廢票聯盟林宜豊2度交手。因綠營不徵召、不提名，許忠富以無黨參選，林宜豊代表民眾黨出征，另有親綠議員許留賓參選，其中許志豪和林宜豊藍白票源重疊性高，許留賓和許忠富同屬綠營，雖四腳督但呈現「2打2」網內互打選局，誰能打敗自己人就有勝出機會。

許志豪昨天在麥寮城鄉運動公園舉行競選總部成立大會，國民黨主席朱立倫助選，縣長張麗善、立委丁學忠及許宇甄、張嘉郡，前鄉長蔡長昆、代理鄉長邱良閱和多名議員、民代站台，農會系統也相挺，藍營高規格助選拉抬，展現張家實力。

本屆麥寮鄉長選舉5人參選，得票數排名依序蔡長昆、許忠富、許志豪、林建鴻、林宜豊等5人參選；這次補選，許志豪在張家整合下，原有意參選國民黨前議員林建鴻未參選，票源將轉嫁許志豪，加上國民黨資源挹注，使許聲勢被看好。

反觀民進黨，親綠許留賓參選，加上原屬民進黨前鄉長蔡長昆也靠藍，讓許忠富腹背受敵，四腳督，許忠富陷於被夾殺困境，如何突圍受關注；不過，林宜豊挾著總統大選民眾黨麥寮獲近34%高得票率，加上外來年輕人多，有利於林宜豊囊括年輕票源，加上藍白票源重疊，這場補選雖為4人四腳督，卻形成兩兩相殺選局。

尤其，補選在清明連假結束投票，一般估計投票率不會太高，最多約僅5成，所以參選人鞏固自己基本盤外，在「2打2」網內互打局面下，誰先獲得棄保先機就有勝選機會，所以有人直言這場補選「還有得拚」。