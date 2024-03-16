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台南將有第1戶社宅 黃偉哲承諾提撥更多比例優先給青年
台南市政府召開第3屆青年事務委員會第3次會議，青年委員關切社會住宅承租條件及租金等，市長黃偉哲表示，其任內規畫的社會住宅，將於今年底完工，其餘興辦社宅皆已動工，希望未來撥出更多比例，優先提供給剛出社會的青年朋友居住。
會議安排都發局說明台南公宅興辦進度，目前規畫中及興建中戶數為8402戶，2024年將有第一戶主宅完工，2025年啟動招租，社宅承租對象規畫分為一般戶及優先戶兩大類別，一般戶採公開抽籤、優先戶則以評點方式決定入住次序。
租金制度，市府依內政部目前研擬租金分級原則草案，依身分別分為8、7、5、4折，後續配合內政部法制程序辦理。至於何時可以入住，市府預計2025年中起配合工程進度陸續開辦永康區「宜居永仁」、北區「宜居小東」及仁德區「宜居仁愛」等3案，各案招租內容後續也將提送台南市政府住宅諮詢審議會審議後再對外公告。
青年委員年齡從18歲至40歲，委員們提出社宅承租對象，年輕夫妻有小孩是否有優先權，也關切弱勢戶有無優先承租的權益等，市府說明會以全面推動「台南市居住正義三部曲」，包括租金補貼、包租代管和社會住宅，有效提升青年居住狀況。
因討論熱列，研考會將再安排青年委員與都發局舉行「工作小組」會議，針對都發局目前提出的社宅草案，納入青年委員意見，共同打造更適合年輕人成長的移居環境。
黃偉哲說，青委會提供的建議對於城市的永續性發展至關重要，例如青委建議各式展會活動規畫，要配合在地特色且兼具永續發展，以及創建青年返鄉與社區之間的脈絡連結；他也提到台南青年失業率有顯著的下降，市府會持續努力強化對年輕朋友的就業支持，非常感謝青委們提供的寶貴建議，是台南推動城市發展的不可或缺的重要伙伴。
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