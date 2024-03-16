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夢幻雲海美景如仙境 初春阿里山風景區隙頂層層雲海翻騰

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
阿里山隙頂雲海，層層雲堆，讓人有如置身仙境。圖／曾國根提供
阿里山隙頂雲海，層層雲堆，讓人有如置身仙境。圖／曾國根提供

嘉義阿里山花季登場，除國家森林遊樂區櫻花迷人，最美的雲海步道「二延平步道」整修完工，是觀賞夕陽、雲海、茶園觀光休閒熱門去處，初春早晚冷熱天候變化大，嘉義攝影家曾國根在阿里山隙頂，幸運拍到夢幻如仙境的雲海美景，貼臉書分享，網友驚嘆好美呀！紛紛按讚。

二延平步道位在番路鄉阿里山公路約52.9K處，海拔約1200至1400公尺，步道全長約1070 公尺，步行時間約60分鐘，沿途絕佳夕照、雲海、雲瀑、茶園步道等賞景視野而聞名；除健行遊客，也是眾多攝影愛好者喜愛拍攝聖地，是阿里山風景區最受歡迎的景點之一。

雲海美景是阿里山區秋冬初春季節，氣候變化大的特有自然景觀，海拔約1400公尺的番路鄉公田村隙頂地區，是遊客觀賞雲海地點之一，當地居民說，想看美美雲海，可不是每回都能看到，要碰運氣，看老天臉色，需要充足霧氣及水氣，通常前一晚下過雨後隔天就有機會看到，不過，有時水氣太足，會形成霧太多的「白牆」。

曾國根常將拍攝的嘉縣市自然美景，貼臉書與網友分享，這次拍攝初春阿里山隙頂限定美景，有如仙境般的隙頂雲海，層層雲堆，讓人有如置身仙境，雲海美景不輸海拔2000多公尺的阿里山森林遊樂區雲海，讓人感受大自然奇妙。

阿里山隙頂雲海，層層雲堆，讓人有如置身仙境。圖／曾國根提供
阿里山隙頂雲海，層層雲堆，讓人有如置身仙境。圖／曾國根提供
阿里山隙頂雲海，層層雲堆，讓人有如置身仙境。圖／曾國根提供
阿里山隙頂雲海，層層雲堆，讓人有如置身仙境。圖／曾國根提供
阿里山隙頂雲海，層層雲堆，讓人有如置身仙境。圖／曾國根提供
阿里山隙頂雲海，層層雲堆，讓人有如置身仙境。圖／曾國根提供

嘉義 阿里山

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