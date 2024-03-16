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最美道路桃花心木落葉期美景潛藏危機 嘉市府採防範措施
嘉義市區世賢路二、三段被譽為「最美路段」，每逢3月中下旬至4月桃花心木落葉期，連綿逾千棵參天桃花心木由綠轉紅褐色，隨風飄落樹葉為地面鋪上一片紅褐，充滿詩意美景，令人駐足讚嘆，但美麗落葉潛藏危機，常有機車騎士車速過快打滑失控，市府工務處等相關單位昨天現勘，設「告示牌」並加強清掃等防範措施，不讓落葉美景成為「隱形殺手」。
環保局指出，世賢路桃花心木總數約2000棵，樹木落葉後會萌發綠葉，落葉期每日清掃落葉量較平時增加10倍，調派多輛掃街車加派人員加強頻率清掃維護，仍追不上落葉紛飛掉落的速度，盼市民體諒清潔隊員辛勞，清潔隊將持續清掃，確保道路清潔安全，為防止落葉引發交通事故，世賢路、大雅路、大同路等行道樹多的聯外道路設告示牌共82處，提醒用路人注意安全。
工務處長蘇文崎說，世賢路三段（重慶路至新民路）沿線連接市區主要幹道，串連多處景點、校區、機關及生活圈，上下班通勤及假日休閒活動車輛出入多，爭取內政部前瞻道路計畫2.0補助進行人行道改善工程完工。
優化既有人行空間、植栽綠帶及改善無障礙設施，也在重要路口進行人行道外推與行穿線退縮等保障行人安全措施，營造友善人行徒步環境，提醒民眾欣賞桃花心木美景，往來世賢路段側車道注意人車安全，減速慢行。
交通處近期將增設「安全方向導引標誌」，促使車輛駕駛人減速慢行，引導行駛安全方向；以及「停車再開標誌」，提醒駕駛人必須停車觀察，認為安全時方得再開。另增設反射鏡、畫設臨時槽化警示區等，強化世賢路三段南側慢車道與新民路555巷交叉路口警示力道，補足轉角行車視距，促使駕駛人減速慢行；世賢路三段南側慢車道沿線將增設提醒用路人於桃花心木落葉期間減速慢行的警語標誌。
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