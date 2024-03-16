最美道路桃花心木落葉期美景潛藏危機 嘉市府採防範措施

嘉義市區世賢路二、三段被譽為「最美路段」，每逢3月中下旬至4月桃花心木落葉期，連綿逾千棵參天桃花心木由綠轉紅褐色，隨風飄落樹葉為地面鋪上一片紅褐，充滿詩意美景，令人駐足讚嘆，但美麗落葉潛藏危機，常有機車騎士車速過快打滑失控，市府工務處等相關單位昨天現勘，設「告示牌」並加強清掃等防範措施，不讓落葉美景成為「隱形殺手」。

環保局指出，世賢路桃花心木總數約2000棵，樹木落葉後會萌發綠葉，落葉期每日清掃落葉量較平時增加10倍，調派多輛掃街車加派人員加強頻率清掃維護，仍追不上落葉紛飛掉落的速度，盼市民體諒清潔隊員辛勞，清潔隊將持續清掃，確保道路清潔安全，為防止落葉引發交通事故，世賢路、大雅路、大同路等行道樹多的聯外道路設告示牌共82處，提醒用路人注意安全。

工務處長蘇文崎說，世賢路三段（重慶路至新民路）沿線連接市區主要幹道，串連多處景點、校區、機關及生活圈，上下班通勤及假日休閒活動車輛出入多，爭取內政部前瞻道路計畫2.0補助進行人行道改善工程完工。

優化既有人行空間、植栽綠帶及改善無障礙設施，也在重要路口進行人行道外推與行穿線退縮等保障行人安全措施，營造友善人行徒步環境，提醒民眾欣賞桃花心木美景，往來世賢路段側車道注意人車安全，減速慢行。