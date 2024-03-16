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雲林麥寮農會總幹事退休 補選僅兒登記

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
雲林縣麥寮鄉農會總幹事補遴聘登記昨天最後一天，前總幹事許浚杰的兒子許耿榮（圖）今天完成候聘人登記。記者陳雅玲／攝影
雲林縣麥寮鄉農會總幹事補遴聘登記昨天最後一天，前總幹事許浚杰的兒子許耿榮（圖）今天完成候聘人登記。記者陳雅玲／攝影

雲林縣麥寮鄉農會總幹事許浚杰因涉郭台銘連署案，考量身心狀況，提出退休，餘留任期1年，依據農會總幹事遴選辦法補遴聘，候聘人登記昨天截止，許耿榮在父親許浚杰、西螺鎮農會總幹事廖錦富等人陪同下登記，農業處說，候聘人僅許耿榮登記。雲林各鄉鎮市農會下屆總幹事改選預計10月底啟動。

35歲許耿榮曾在雲林縣府服務近1年，目前是西螺鎮農會課員服務7年，負責資訊科技業務，麥寮農民高齡化，許耿榮說，若獲聘將輔導農民透過農機耕作，省時省力提高收益，配合農業政策推廣高經濟作物，增加農民收益，早年麥寮種小麥聞名，他希望輔導農民種小麥，透過擴大規模經濟化，搭配行銷，為麥寮帶來觀光效益。

麥寮許派長期耕耘農會，掌握多席次農會代表，近年麥寮農會總幹事都由許派掌控，計畫培養接班人選，許耿榮是規畫接棒人選，在家族鼓勵下先到西螺農會歷練。

農會總幹事候聘人選採評分制，包括學經歷、工作表現等。

縣府農業處農業團體輔導科長高建平說，依農會總幹事遴選辦法補遴聘，候聘人登記截止後，將在本月底前完成評分，由農業部面試，合格名單送理事會遴聘。

農業處長魏勝德表示，第20屆農會總幹事改選預計明年3月中旬前完成，10月底啟動農會總幹事候聘人登記。

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