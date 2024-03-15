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雲林再爆土雞場禽流感！撲殺逾1.2萬隻雞 疫調判斷為偶發個案

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣台西鄉1土雞場確診H5N1亞型高病原性禽流感，動植物防疫所人員撲殺1萬2420隻35日齡的黑羽土雞。圖／雲林縣政府提供
雲林縣台西鄉1土雞場確診H5N1亞型高病原性禽流感，動植物防疫所人員撲殺1萬2420隻35日齡的黑羽土雞。圖／雲林縣政府提供

雲林縣台西鄉今發生今年第一家土雞場確診H5N1禽流感病例，動植物防疫所人員撲殺1萬2420隻35日齡黑羽土雞，全面清潔消毒場區內外環境；經疫情調查發現，該染疫場沒有地緣關係，為該鄉偶發個案，為確保場家之間的生物安全，另已列管追蹤周邊9處禽場。

動植物防疫所表示，案發的台西鄉土雞場日前發現雞隻出現異常後主動通報，今天確診感染H5N1亞型高病原性禽流感，防疫所立即依標準作業程序撲殺銷毀1.2萬多隻雞隻，並完成場區清潔消毒。

防疫所長廖培志說明，雲林縣從今年至目前為止有13處禽場染疫，其中包括8場陸禽、3場鴨場及2場鵝場；今天案發病例為台西鄉首例，疫調後確認無地緣關係，不過為保險起見，將持續掌握追蹤其他9處禽場禽隻狀況。

近期縣內禽流感疫情升溫，幾乎每周都有案例發生，據統計，今年確診禽場數比去年同期上升47％；廖培志指出，除因目前正值好發季節，加上日夜溫差大等天氣因素影響，多半仍跟業者未完善落實人員進出禽舍衛生清潔、圍網破損維修、人車管制等生物安全措施有關，呼籲務必依規定執行，才能有效降低染病風險及損失。

縣長張麗善指出，這段時間請禽農提高警覺，每天都需自主觀察禽隻動態，如果發現異常，需立即主動通報防疫專線（0932）690-674以利防疫機關及時處置；未依規定通報者，將依《動物傳染病防治條例》撲殺動物不予補償，且處5至100萬元罰鍰。

雲林縣台西鄉1土雞場確診H5N1亞型高病原性禽流感，動植物防疫所人員撲殺1萬2420隻35日齡的黑羽土雞。圖／雲林縣政府提供
雲林縣台西鄉1土雞場確診H5N1亞型高病原性禽流感，動植物防疫所人員撲殺1萬2420隻35日齡的黑羽土雞。圖／雲林縣政府提供

傳染病 疫情 確診 禽流感 雲林

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