嘉義縣東石漁人碼頭年湧50萬人 地方盼設遊客服務中心
東石漁人碼頭是西部沿海知名景點，每年吸引超過50萬名遊客，有議員今在議會臨時會提議，應在東石漁人碼頭閒置空間增設遊客服務中心，助地方觀光發展。文觀局表示，海巡署目前設有海洋驛站可提供旅遊資訊，將把遊客中心納入東石漁人碼頭2.0規畫案評估。
姜梅紅說，隨著東石鄉烤蚵吃到飽風氣興起，再加上觀光硬體更新升級，已帶動大批觀光人潮，壽島、船型屋等都是沿海重要景點，建議縣府在東石漁人碼頭閒置空間設置遊客服務中心，提供便捷旅遊資訊服務，並串連周邊景點，促進嘉義縣沿海觀光發展。
文觀局長徐佩鈴說，東石漁人碼頭平日遊客數約600至800人，假日則高達3000人，目前雖無設置遊客中心，但有海巡署設置海洋驛站，可提供旅遊資訊，文觀局也有放置摺頁，東石漁人碼頭2.0規畫案正進行中，將把遊客中心納入規畫中，依交通部觀光署規定辦理。
文觀局表示，除了目前已完成的戲水設施及堤岸步道改善工程、水環境改善工程，也正推動東石漁人碼頭2.0改造規畫，會將碼頭及漁港一起納入規畫，擬設置架高步道延伸到海上，讓民眾走出去看海，但仍在研議中，預計5月底提出期初報告審查，盼提升遊憩服務品質。
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