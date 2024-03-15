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嘉義市廚餘再利用廠預計2027年啟用 優先處理廚餘廢棄物

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市以服務業及觀光業為主，家戶及餐飲小吃產生大量廚餘，目前環保局清潔隊每天回收8至9噸熟廚餘。圖／嘉市環保局提供
嘉市以服務業及觀光業為主，家戶及餐飲小吃產生大量廚餘，目前環保局清潔隊每天回收8至9噸熟廚餘。圖／嘉市環保局提供

嘉義市環保局計畫在新開發的湖子內區段徵收範圍環保用地，興建日處理10公噸的現代化廚餘再利用廠，預計2027年啟用，興建預算1億餘元上午在議會審議過關，議員肯定建廠對資源回收永續功能，要求把握時效招標施工，擔心啟用處理外地廢棄物；環保局長李佳禾說，廚餘再利用廠優先處理市區廚餘廢棄物，會用最好的方法興建營運。

嘉市以服務業及觀光業為主，無廚餘再利用廠，家戶及餐飲小吃產生大量廚餘，目前環保局清潔隊每天回收8至9噸熟廚餘，主要提供養豬處理，由每天垃圾車收取垃圾時一併回收家戶廚餘，另用廚餘回收車每周收運各社區、大樓、學校及機關回收貯存廚餘。

為防堵非洲豬瘟疫情，解決養豬廚餘問題，推動廚餘回收提升處理設施效能、推廣廚餘垃圾循環再利用處理方案，強化自主處理能。環保局辦理湖子內環保用地廚餘再利用廠計畫，總預算1億8496萬元，由中央補助及市府自籌，預計2027年啟用，2027年至2034年操作維護費編自籌款9128萬元。

環保局說，廚餘再利用廠啟用後，可自主處理轄內廚餘及有機廢棄物；產製土壤改良劑或納入加工程序產製雜項肥料規畫販售，增加公庫收入，議會通過辦理招標發包，預計年底動工。

議會臨時會無異議通過預算，會後，議員黃敏修、陳家平都肯定廚餘再利用廠對資源回收及永續功用，陳家平說，物資工資漲又缺工，希望環保局把握時效招標，避免流標，會嚴格監督執行營運。

議員王浩表示，湖子內園區各項環保設施都應主要處理嘉市民生及一般廢棄物，避免花市民納稅錢承擔額外處理代價。李佳禾說，廚餘再利用廠會以最好方法招標規畫設計，啟用後優先處理市區廚餘廢棄物，產製有機肥提供公部門及學校機構使用。

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