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國際書展荷蘭館 移師台南展出

聯合報／ 記者李文德萬于甄／台南報導
台南今年迎來「台南400」系列紀念活動，適逢荷蘭人來台400年，台北國際書展荷蘭主題國館呈現台荷歷史，昨天起移師到台南新總圖展出至4月28日。記者李文德／攝影
台南今年迎來「台南400」系列紀念活動，適逢荷蘭人來台400年，台北國際書展荷蘭主題國館呈現台荷歷史，昨天起移師到台南新總圖展出至4月28日。記者李文德／攝影

台南今年迎來「台南400」系列紀念活動，日前結束的台北國際書展荷蘭主題國館，昨天起移師至台南新總圖展出至4月28日展出，是國際書展首度將主題國館移師至外縣市展出，展區分3大主題帶領民眾穿越時光探索台荷400年的文化與歷史。

展區3大主題為台荷共通的歷史、當代文學和兒童繪本文學，呼應「1624」歷史、文化多樣與包容性、荷蘭當代設計思潮與永續發展，進入展場後可透過歷史檔案、文物等回溯台荷初次相印，電視牆還播放科普知識。

文化部人文及出版司副司長朱砡瑩說，此次是台北國際書展首度將主題國館全部移師到外縣市，是項創舉。特別是主題館採環保材質具可回收性，除讓民眾學到台荷歷史，也能從中了解荷蘭極力推動的永續發展。

荷蘭在台辦事處副代表馬德斯(Matthijs Van der Hoorn)說，非常開心看見在台南重現第二生命。此展也更凸顯台荷都具言論自由的精神，不管在出版或發言，各個場合都能暢所欲言。

文化局表示，書展外規畫8場講座、4場導覽等帶領民眾了解台荷400年間所碰撞的火花，更和荷蘭在台辦事處合作多檔藝文表演。

台南400各項文化活動陸續展開，文化局製作相關系列動畫，由《啟程‧台南400》、《神秘數字1624》、《族群織錦》和《土地的轉奏》4個主題串連而成，敘述台南的土地、水文以及族群互動往來，昨天也在南大附小將台南400動畫融入教學現場，讓學生藉著生動活潑的動畫影像，深入了解與認識自己的故鄉，認識台南400背後的意涵。

動畫 台南 荷蘭

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