台南七股鹽博館整修 拚明年底開放

台南七股區台灣鹽博館是全台首座以鹽為主體的博物館，占地超過1400坪，七股遊客中心、鹽山、鹽博館串聯帶狀旅遊，雲嘉南濱海國家風景區管理處前年1月投入9000多萬元封館整修，原定今年上半年完工，但又變更設計融入AI等互動式設備，再投入近億元，工期預計再延2年，民代提醒未來鹽博館若委外要有創意，避免很快失去新鮮感。

台灣鹽博館因館內設備老舊，雲嘉南風管處接手後投入9125萬元經費封館整修，本來今年就有新貌，但期間經歷設計變更、疫情缺工、消防空調重新規畫等因素影響，僅外觀及景觀營造整改完畢，後續將進行二期工程以及委外招商事宜，最快明年底完成，要開放還得再等等。

台灣鹽博館以鹽山發想，白色金字塔外觀在空曠的沿海相當亮眼，2005年對外開放後與七股鹽山成為當地景點，後來和七股遊客中心形成觀光廊帶，論規模鹽博館與國立歷史博物館相仿，史博館2月時才結束5年多的封館整修，而鹽博館經歷2年整修也才做了一半，內部還得大修繕。

目前觀光客路線以走訪七股鹽山、七股遊客中心為主，市議員蔡蘇秋金表示，南市沿海地區包括北門、將軍、七股都有與鹽業相關的旅遊路線，未來鹽博館若委外要有創意，希望能與在地景點、農特產品連結，營業類型同質性不要太高，免得很快失去新鮮感，當地居民則希望屆時能帶動人潮。

雲管處處長許宗民表示，改造後的鹽博館主要定位仍是保存並展示鹽業文化，從鹽業文物典藏、展覽規畫、室內裝修、景觀營造著手，透過休憩設施、無障礙空間改善、結合多媒體展示空間、擴充餐飲服務等呈現新風貌，這段期間有不少廠商表達進駐意願，地方也有盡快開放的聲音，若工程順利，最快也要明年才能完工，拚2025年底重新開放。