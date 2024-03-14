七股台灣鹽博館整修大工程 最快明年底見客

位於台南七股，已有約20年歷史的台灣鹽博館，因館內設備老舊，雲嘉南濱海國家風景區管理處在2022年1月時，投入9125萬元經費封館整修，本來今年就有新貌，但期間經歷設計變更、疫情缺工、消防空調重新規畫等因素影響，僅外觀及景觀營造整改完畢，後續將進行二期工程以及委外招商事宜，最快明年底完成，要開放還得再等等。

台灣鹽博館是全台唯一以「鹽」為主題的博物館，占地超過1400坪，建築面積約726坪，以鹽山發想的白色金字塔外觀在空曠的沿海相當亮眼，2005年對外開放後與七股鹽山成為當地景點，後來和七股遊客中心形成觀光廊帶，論規模鹽博館與國立歷史博物館相仿，史博館2月時才結束5年多的封館整修，而鹽博館經歷2年整修也才做了一半，內部還得大修繕。

鹽博館從時任處長的徐振能宣布封館整修，到接手的陳煜川及去年11月上任的許宗民，短短2年時間已經歷3任處長，一開始投入9125萬元經費，交專業團隊統包規劃施工，後來發現內部設備損壞狀況比原先設想嚴重，許多空間都得拆除，消防、空調都要重來，綠美化也變更成地景藝術，又遇上疫情缺工，迄今只完成一期進度，還得再爭取逾9000萬經費施作後續工程。

雲管處處長許宗民表示，改造後的鹽博館主要定位仍是保存並展示鹽業文化，從鹽業文物典蔵、展覽規劃、室內裝修、景觀營造著手，透過休憩設施、無障礙空間改善、結合多媒體展示空間、擴充餐飲服務等呈現新風貌，這段期間有不少廠商表達進駐意願，地方也有盡快開放的聲音，若工程順利，最快也要明年才能完工，拚2025年底重新開放。