台南市定古蹟曾文溪渡槽橋英文拼錯 3單位查半天有答案了

台南市定古蹟嘉南大圳曾文溪渡槽橋斥資5200萬元修復，2022年修復完成後，因結合「山海圳國家綠道」入口意向，吸引不少遊客，但最近有眼尖民眾發現，曾文溪渡槽橋「THE ZEHGWUN RIVER FLUME 1929」英文銘牌拼錯了，正確拼法應是ZENGWUN，多年來沒有人發現，民眾認為要趕快改正，不然外國人會認為台灣人英文都很不好。

胡姓市民日前走訪山海圳，看到曾文溪渡槽橋英文銘牌「THE ZEHGWUN RIVER FLUME 1929」介紹，其中ZEHGWUN拼字錯誤，應是ZENGWUN（曾文），第三個字母N錯植為H，她嚇了一跳，想說當時還大肆宣傳這修護完成的古蹟渡槽橋，還辦了音樂會，會有越來越多國外旅客到訪，希望有關單位能盡速更正。

記者向台南市文資處查詢，回覆並沒有施做這項銘牌，也出示新做的指標英文拼字是對的，認為可能是農水署嘉南管理處做的，但農水署查後也回說並非農水署做的，且2014年新橋啟用後，舊橋由台南市政府指定為市定古蹟就歸市府管理了，幾經查詢後才確認是水利局多年前闢建山海圳自行車道所做。

水利局表示，有關民眾反映曾文溪渡槽橋英文銘牌誤植1案，水利局已立即派員至現場進行文字勘誤，並將盡速完成銘牌文字修正。

針對民眾反映銘牌文字誤植情形，水利局立即派員進行修正，並將持續維護山海圳自行車道，使其能有整體性的指標、地圖導覽及方向指示，形塑水岸兩側線型的綠色休閒廊道與都市生活水岸，達成臺南市推動低碳城市的目標。

由日本技師八田與一設計的嘉南大圳農田水利系統共有7座渡槽橋，6座列入市定古蹟，「曾文溪渡槽橋」位在台1省道曾文溪橋旁，是規模最大的一座輸水渡槽橋，兼具「交通道路」與「輸水管路」的複合功能，主興建年代約昭和4年（西元1929年），已有95年歷史；2014年曾文溪新渡槽橋取用，舊橋指定為市定古蹟，並完成渡槽橋原樣修復，結合周邊山海圳國家綠道已完成的入口意象及景觀工程，為台南市新增一處觀光遊憩新景點。