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魚塭架捕鳥網纏死大批鳥類鳥友痛心 漁民改用這種驅鳥法

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
認養布袋濕地的高雄鳥會鳥友志工，發現有養殖漁民改用尼龍驅鳥繩，布滿魚塭，有效防止燕鷗覓食達到防治效果。圖／高雄鳥會提供
認養布袋濕地的高雄鳥會鳥友志工，發現有養殖漁民改用尼龍驅鳥繩，布滿魚塭，有效防止燕鷗覓食達到防治效果。圖／高雄鳥會提供

嘉義縣政府農業處畜產保育科日前接獲民眾檢舉，沿海布袋鎮有許多野鳥、候鳥棲息，有處魚塭架捕鳥網，10多隻鳥被纏住慘死，保育科會同漁業科勘查，拆除鳥網。認養布袋濕地的高雄鳥會鳥友志工，發現有養殖漁民改用尼龍驅鳥繩，布滿魚塭，有效防止燕鷗覓食達到防治效果。

高雄鳥會說，野鳥捕食一直是養殖業者困擾的問題，傳統的防治方式是架設鳥網，結果造成鳥兒非傷即死，布袋濕地公園旁的魚塭，被舉報架設鳥網遭縣府取締後自力救濟，改用尼龍驅鳥繩，布滿整個魚塭確實有效防止燕鷗下來覓，達到防治效果。

用尼龍驅鳥繩方法表示，防治可以不用傷害野鳥，魚塭業者的改善措施，說明人鳥之間取得共存的平衡方式，人鳥可以和諧相處，值得肯定鼓勵。

畜產保育科說，養殖放養魚苗常在魚塭架設捕鳥網防止鳥類吃魚苗，但往往造成鳥類被網住慘死，候鳥季大群候鳥飛舞，恐造成更大傷亡依野生動物保育法，捕捉一般野生動物，罰6萬元以上30萬元以下罰鍰。

捕捉保育類野生動物，除面臨6月以上5年以下徒刑，還得併科20萬以上百萬元以下罰鍰。防止鳥類危害魚塭有許多方式，包括吊掛廢棄光碟、插旗幟、驅鳥機器裝置等，民眾若有防治鳥害需求，可詢問縣府農業處畜產保育科。

認養布袋濕地的高雄鳥會鳥友志工，發現有養殖漁民改用尼龍驅鳥繩，布滿魚塭，有效防止燕鷗覓食達到防治效果。圖／高雄鳥會提供
認養布袋濕地的高雄鳥會鳥友志工，發現有養殖漁民改用尼龍驅鳥繩，布滿魚塭，有效防止燕鷗覓食達到防治效果。圖／高雄鳥會提供

濕地公園 野鳥 鳥會

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