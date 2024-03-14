「台灣小京都」檜意森活村夜間點燈試營運時間曝 營造檜藝新森活

嘉義市熱門人氣景點，有「台灣小京都」稱譽的「檜意森活村」經營10年，成績亮眼，每年吸引逾200萬遊客，阿里山林業鐵路及文化資產管理處與營運公司檜意森活村公司上月續約5年，規畫夜間營運，讓檜村精彩從白天延續到夜晚，檜村公司與市府、林鐵文資處協商，預訂暑假7月周休假日試辦。

檜村營運長鄭文吉說，檜村28棟日式宿舍滿租，夜間點燈將在檜村入口意象3根大木頭，靠路邊林森東路上的11棟宿舍，以及日式庭園池塘，布設呈現日式建築之美的燈具投射。

夜間營運點燈不只燈光布設，還配合音樂等表演藝術家駐村演出活動，提供遊客夜間逛檜村觀賞，目前營運時間上午10點到下午6點，點燈後營運規畫上午10點到晚間9點，延長3小時，檜村營運對象是國人，會邀請有知名度專業的駐村藝術家表演，並與承租廠商協調延長夜間營運。

鄭文吉表示，預定7月夏天暑假周休假日試辦，試辦期間穿越檜村道路封閉，夜間營運因應地方民眾遊客需求，時機成熟，創造夜間經濟，吸引旅行團先到檜村夜遊再回飯店。林鐵文資處長黃妙修及市府觀光新聞處長張婉芬，上月參加檜村續約儀式，都期待早日夜間點燈營運，營造如同文化路觀光夜市的檜藝新森活夜間休閒去處，黃妙修說，嘉市區布建許多UBIKE微笑單車租借據點，方便遊客到檜村。