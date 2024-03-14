新聞分析／英譯名稱不統一 外國人很困惑

台南市年初甫獲國外媒體CNN評為2024年最佳參訪地，市府持續熱情迎接國際觀光客前來，各式路牌、網站、觀光摺頁更是不可或缺英文版，不過曾發生1條路有3種英文名、古蹟景點的英譯鬧雙包，英譯屬於觀光的「基礎建設」，跨局處應整合作法，可別讓外國人踏入台南就卻步。

台南火車站後站的大學路，曾被發現短短一段竟有3種英譯「Dasyue. Rd.」、「Dashiue Rd.」、「University Rd.」，若是迷路的人將更困惑。億載金城則是曾有「Eternal Golden Fort」、「Eternal Golden Castle」，至今網路上兩者都有人使用，還待強化宣傳統一名稱。

長榮大學翻譯學系主任藍月素認為，翻譯本來就有文化差異且拼音系統多元，文化差異造成可能找英語或其他外語文化上類似的對應詞來進行「意譯」，億載金城便屬此情形，找國外相對的字翻譯，至於Castle或Fort何者較符合億載金城的形式與歷史，一般都用後者。

藍月素說，如果是該名稱本身有文化意涵，純粹用音譯就需要注釋，如果文化詞是音加意或者純意譯，可能會比較理想，倘若翻譯要建立一套SOP系統，應該先標準化，行政院、國發會都有雙語詞彙查詢相關連結，也盼中央與地方協調，有專責單位針對地名用詞建立指導原則、整體規畫各縣市統一的標準使用法。